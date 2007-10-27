Nuevas alertas sobre posible fraude electoral denuncian organizaciones ciudadanas

La Misión de Observación Electoral lanzó nuevas alertas sobre la posible comisión de delitos contra el sufragio en los comicios de este domingo que en gran parte están relacionados con la compra de votos y el trasteo de electores.El Moe acusó a las autoridades electorales del departamento de Meta de impedir los trabajados de veeduría ciudadana y criticó la forma como el presidente Alvaro Uribe está invitando a los colombianos a votar.Según la Misión de Observación Electoral, en Magangué, San Jacinto y San Onofre, en el departamento de Sucre hay trashumancia electoral. Según denuncias recibidas por el MOE, en esos municipios, están llegando buses con una gran cantidad de gente para para votar. El hecho es más notorio en Magangué.La organización de veeduría electoral se quejó por las dificultades que ha encontrado para ejercer su trabajo este domingo en el departamento del Meta en donde, según indicó, las autoridades electorales de la región y hasta la misma Policia advirtieron que no tienen instrucciones para permitir el trabajo del Moe como observador electoral.Según la Misión, en el departamento del Meta 22 municipios son considerados de alto riesgo electoral. La organización criticó al presidente Uribe por su estilo para invitar a los a los colombianos a votar."Si bien apoyamos el pronunciamiento del presidente para que la gente vote, nos preocupa mucho que diga por quién se debe votar. Consideramos que si el presidente tiene una denuncia que hacer frente a cualquiera de los candidatos en contienda, lo debe hacer frente a la Fiscalía para sean investigados los que tengan relación con la insurgencia o el paramilitarismo. No le hace bien a la capital del país ese tipo de debates", afirmó la señora Barrios.