Ex "para" asegura que las autodefensas financiaron la campaña de Nicolás Curi

El desmovilizado jefe paramilitar Alexis Mantilla, alias "zambrano", que operaba en la región de los Montes de María, dijo hoy en versión libre que el frente Canal del Dique, financió la campaña del actual alcalde de Cartagena, Nicolás Curi Vergara.Alias "zambrano" confesó ante un fiscal de Justicia y Paz que su organización también le brindó apoyo al senador Javier Cáceres y el congresista William Montes.Se refirió a la ubicación de 13 fosas comunes, donde estarían sepultadas las mujeres Venubia Montalvo y Clara Parra Blanco, en la región de Palo Alto, Sucre.En la relación del ex jefe paramilitar aparecen también los alcaldes de San Juan Nepomuceno y el Carmen de Bolivar, quienes habrían recibido respaldo para sus campañas políticas.Otro de los jefes paramilitares, alias "Don Antonio" también confesó que el frente "José Pablo Díaz" que operaba en el tralcio brindó apoyo a los actuales alcaldes de Sabanagrande y Luruaco, en el departamento del Atlántico