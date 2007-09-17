Comenzó el juicio contra el congresista Erick Morris, por la "parapolítica"

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inició la audiencia preparatoria de juicio contra el representante a la Cámara del departamento de Sucre, Eric Morris, presuntamente vinculado con grupos paramilitares.Los magistrados aceptaron la presencia en el juicio de Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirry", el testigo clave contra Morris Taboada, pero a través de una videoconferencia desde Canadá. En ese escenario, el congresista podrá contrainterrogar a "Pitirry", a quien acusó de haber conformado grupos criminales en el departamento de Córdoba.El abogado Gerardo Barbosa, defensor de Erick Morris, denunció que al parecer Jairo Castillo Peralta intentó extorsionar desde Canadá a su cliente para modificar su testimonio, y como no lo logró, acusó a Morris de haberlo sobornado buscando favorecerlo en el juzgamiento.Durante el juicio, también serán tenidas en cuenta las declaraciones hechas ante la Fiscalía por los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias "Don Antonio", y Edward Cobos Téllez, alias "Diego Vecino".Aracelly de Morris, esposa del congresista Erick Morris, dijo que toda la familia confía en la inocencia del parlamentario, y se declaró esperanzada en que la Sala Penal lo absuelva del delito que se le imputa, es decir, concierto para delinquir agravado.