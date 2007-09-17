Comienza el primer juicio contra uno de los congresistas detenidos por la "parapolítica"

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia comenzará este lunes el juzgamiento del representante a la Cámara Eric Morris, quien permanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá desde noviembre del año pasado por sus presuntos vínculos con los jefes paramilitares que delinquían en el departamento de Sucre.Los nueve magistrados que integran la Sala Penal de la Corte, comenzarán a las 11 de la mañana, la audiencia preparatoria del juicio contra Morris Taboada, quien es acusado del delito de concierto para delinquir agravado.En la audiencia, los magistrados fijarán las pruebas que serán admitidas dentro de la etapa de juzgamiento, que comenzará a más tardar en diez días.El representante a la Cámara Erick Morris Taboada fue capturado en octubre de 2006, por sus presuntos vínculos con los líderes paramilitares de Sucre.