Estafan a familiares de víctimas del paramilitarismo en Sucre

Como si el dolor y el sufrimiento por la perdida de sus seres queridos fuera poco, las familias de desaparecidos y asesinados en el departamento de Sucre ahora están siendo estafados por inescrupulosos que les piden dinero para supuestamente informarles dónde están enterrados los cuerpos de sus hijos.La señora Marciana dijo que en por lo menos dos oportunidades le ha dado dinero a personas que le han asegurado saber dónde está el cuerpo de su hijo que desde hace más de cinco años viene buscando con angustia.Los estafadores reciben el dinero y llevan a los familiares al supuesto sitio donde se encuentran los restos, pero todo resulta siendo falso y terminan excusándose con cualquier evasiva.Estos casos se han presentado en mayor número en el municipio de San Onofre, Sucre, donde ya la fiscalía ha encontrado más de 150 cuerpos en fosas comunes y se estima que por lo menos otras 300 víctimas de los paramilitares están enterrados en la zona rural de esta población.