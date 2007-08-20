Desactivan dos casas bomba en Nariño

Dos casas bomba con una considerable cantidad de explosivos, algunos camuflados en un televisor de 21 pulgadas, fueron encontradas por el Ejército en la vereda La Pista, en el municipio de Ricaurte, Nariño, en el suroccidente colombiano.La operación fue adelantada por tropas de la Brigada 29 del Ejército contra la columna Móvil "Mariscal Sucre" de las Farc.Las viviendas, ubicadas en una zona que conforman resguardos de la comunidad indígena Awa, tenían en su interior 475 kilos de Anfo , 73 kilos de explosivo con metrallas, ocho kilos de pólvora negra, 7 kilos de pentolita, 21 minas antipersonal, 4 cilindros bomba, 15 tubos para el lanzamiento de pipas de gas .A estas tareas del Ejército se suma el desmantelamiento de una refinería clandestina que tomaba ilegalmente el crudo a través de válvulas ubicadas en el kilómetro 99 del oleoducto trans-andino, en la vía Pasto-Tumaco, en el departamento de Nariño.El Ejército incautó más de 3 mil 200 galones de petróleo crudo y equipos para el procesamiento de droga.