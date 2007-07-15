Sicarios asesinaron a 15 personas en diferentes hechos el fin de semana

Las autoridades reportaron la muerte de 12 personas por parte de acciones de sicarios en varias regiones del país.En Bucaramanga, dos vendedores de comidas rápidas, dos jóvenes desempleados y un comerciante de madera, fueron asesinados por sicarios que se movilizaban en moto.El sub comandante de la Policía en Santander, coronel Julio César Santoyo, dijo que se manejan dos hipótesis por el asesinato de cinco personas en el sector norte de Bucaramanga.Una de las hipótesis tiene que ver con una posible guerra territorial entre pandillas de los barrios Comuneros y San Francisco y la segunda, con una posible limpieza social.En Sincelejo, delincuentes dieron muerte a 4 personas De otro lado en Sincelejo, 4 personas fueron asesinadas en hecho aislados, entre ellos un discapacitado.Sicarios que se movilizaban en motocicleta asesinaron en el barrio Las Mercedes en Sincelejo, a un discapacitado identificado como Enrique Ruíz Oviedo, quien se encontraba cerca a su vivienda.De otro lado una pareja que se desplazaba entre Sincelejo y Corozal, fueron asesinados por sicarios que se movilizaban en otro vehículo quienes dispararon en repetidas oportunidades.También en una discoteca de Sincelejo fue asesinado un reconocido comerciante de la ciudad, cuando departía con su familia. En este hecho resultaron heridos su esposa y uno de sus hijos. El exalcalde de Chalán en Sucre, Hugo Méndez, fue víctima de otro atentado cuando se encontraba en su residencia. El político se recupera en una clínica de Sincelejo.Asesinadas tres personas en BoyacáEn hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades fueron asesinadas dos personas cuando se movilizaban en un camión en la vía que de Otanche conduce a Chiquinquirá, región productora de esmeraldas en el departamento de Boyacá. En los hechos fue asesinada una menor de 14 años miembro de la familia López, reconocidos empresarios de esmeraldas en esa zona. La otra víctima del ataque fue identificada como Geler Walteros Durán de quién hasta el momento no se tienen más datos. Los atacantes dispararon con armas de largo alcance contra el camión, huyeron del lugar y en estos momentos son buscados por la Policía Nacional. En otro caso, también en Chiquinquirá, fue asesinado Duberney González Camacho de 28 años de edad. El joven se desplazaba por el centro histórico de la ciudad cuando fue atacado por sicarios que le dieron un disparo en el cabeza.Investigan crimen de tres personas en AntioquiaLas autoridades de El Bagre, en el norte del departamento de Antioquia, investigan la muerte de tres hombres en el corregimiento Puerto Claver de ese municipio, cuyos cadáveres fueron encontrados con múltiples signos de tortura y decapitados. De acuerdo con denuncias de la comunidad, el crimen fue cometido por desmovilizados de las autodefensas que controlan el comercio de la hoja de coca en la región, y que no permiten que nadie venda o compre "la pasta" sin su aprobación. Los tres hombres, un moto-taxista y dos raspachines, pretendían salir de Puerto Claver el pasado miércoles con algunos kilos de base de coca pero fueron interceptados por el grupo paramilitar, que les quitó la droga y se los llevó. Los cadáveres de los 3 hombres fueron encontrados con múltiples signos de tortura, descuartizados y sin cabeza, en un sitio conocido como Puerto Gaitán. La comunidad de Puerto Claver, indignada con lo ocurrido, detuvo a dos desmovilizados que supuestamente hacen parte del grupo que está controlando el negocio de hoja de coca en esa zona del bajo cauca antioqueño, y lo entregó a la Fiscalía. Además, pidieron la presencia del gobierno central y departamental en la zona para que investiguen lo que ocurre y pongan fin a los abusos que está cometiendo el supuesto grupo de desmovilizados de las autodefensas.