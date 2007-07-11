Corte Suprema abre investigación preliminar contra primo del presidente Uribe por la parapolítica

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra tres congresistas, entre quienes está incluido Mario Uribe Escobar, primo del presidente Alvaro Uribe, por el caso de la parapolítica.Los otros dos parlamentarios contra quienes se iniciaron indagaciones preliminares son Zulema Jattin y Julio Manzur Abdala.Los magistrados tomaron esa decisión con base en varios testimonios y documentos que relacionarían a los tres parlamentarios con grupos paramilitares.La Corte Suprema se encuentra valorando una serie de pruebas, para definir si llama a rendir versión libre a los tres senadores.El senador antioqueño Mario Uribe Escobar pertenece al movimiento político Colombia Democrática y ha sido acusado por Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirry", testigo estrella de la Corte, de tener nexos con el paramilitarismo en Sucre.La senadora Zulema Jattin es oriunda del departamento de Córdoba, milita en el Partido de la U, y aparece mencionada en el computador del desmovilizado jefe del bloque Norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40".Por su parte, el senador cordobés Julio Manzur Abdala fue presidente del Partido Conservador, y fue mencionado por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso como uno de los congresistas cercanos a las autodefensas.