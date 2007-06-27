Dice fugaz ex congresista con pensión multimillonaria que no está desfalcando al Estado

El empresario sucreño Gabriel Eduardo Urzola González, quien pretende la suma de 1.400 millones de pesos, derivada de una pensión por haber ejercido durante 10 meses como congresista hace 41 años, aseveró a Caracol Radio que no está desfalcando al Estado, sino defendiendo sus derechos.Urzola González, empresario de estaciones de gasolina en los departamentos de Sucre y Córdoba, aseveró que con la tutela que interpuso para que se le reconozca una pensión millonaria por haber sido representante a la Cámara en el año 1966, está defendiendo sus derechos que adquirió por el trabajo desarrollado a lo largo de su vida.Manifestó que no es justo que una persona como él, que se desempeñó como alcalde de Sincelejo en la década de los sesentas, como funcionario de la Contraloría y de otras entidades estatales adicionales al Congreso de la República, esté recibiendo como pensión la suma de 400 mil pesos mensuales. Dijo que esa es la razón por la cual interpuso la tutela.Urzola González sostuvo en Caracol Radio que la cifra de 1.400 millones a la cual tendría derecho, no la estableció él si no que es producto de la liquidación hecha por las autoridades competentes.En cuanto al hecho de haber presentado la tutela ante un juez de Lórica, en el departamento de Córdoba, y no en Sincelejo, el fugaz ex congresista manifestó que también en ese municipio tiene casa y negocios y que, además, cualquier juez de la Republica puede conocer de las acciones de tutela de los colombianos.