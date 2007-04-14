Expectativa en Antioquia por el debate de la para-política y los posibles afectados

Unos 908 nombres reales, que incluyen personas muertas, que hace mucho tiempo salieron del panorama político y público o que nunca han residido en Antioquia, contiene la lista de 1.885 personas que filtró la Casa de Nariño como anticipo al debate que alista para el próximo martes el senador Gustavo Petro, sobre la para-política en ese departamento..Fuentes consultadas por Caracol Radio en la ciudad de Medellín manifestaron que el documento de 35 páginas, aparecen numerosos nombres repetidos, algunos con uno o dos apellidos, que no permiten establecer si son los mismos o se trata de padres e hijos.La gran mayoría son de personas que hace varios años reconocieron haber hecho parte de las organizaciones Convivir, creadas por el entonces presidente, César Gaviria. Los homónimos incluyen fotógrafos, músicos y hasta gente del mundo de la moda. Ningún político, empresario o funcionario público vigentes aparecen en el listado, pero sí gente que se sabe fallecida como Carlos Castaño Gil, o que nunca han estado en Antioquia como la señora Enilse del Rosario López Romero, conocida como "La Gata", empresaria de Chance radicada en Magangué, y otras personas de los departamentos de Córdoba,Sucre y la Ciudad de Barranquilla.Aparecen Salvatore Mancuso y Fredy Enrique Rendón Henao, dos de los jefes paramilitares desmovilizados, actualmente encarcelados en Itaguí, y con ellos, Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias "mono leche", mano derecha de Vicente Castaño, el prófugo jefe de las Autodefensas, que extrañamente no figura por ninguna parte.