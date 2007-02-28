Jefes desmovilizados de las AUC rinden testimonio ante la Corte Suprema

Durante más de nueve horas rindieron testimonio ante la Comisión Especial de Investigación de la Corte Suprema de Justicia, los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", y Edward Cobos Téllez, alias "Diego Vecino", dentro del proceso de la "parapolitica".Caracol Radio conoció que Salvatore Mancuso fue interrogado por los magistrados auxiliares sobre las condiciones en las que se realizó la reunión con varios dirigentes políticos y económicos, que luego dio origen a la firma del polémico "Acuerdo de Ralito", el 23 de julio de 2001, en el que hubo un compromiso para "refundar la Patria".Los integrantes de la Comisión de Investigación de la Corte Suprema le preguntaron al ex jefe del Bloque Norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", sobre los vínculos entre dirigentes políticos del departamento del Cesar y grupos paramilitares.En el caso de Edward Cobos Téllez, alias "Diego Vecino", las inquietudes de los magistrados, estuvieron encaminadas a indagar sobre los rastros de la "parapolitica" en Sucre, específicamente en los procesos que se adelantan contra los congresistas Álvaro García y Erick Morris Taboada, detenidos desde diciembre pasado en la Cárcel La Picota de Bogotá.