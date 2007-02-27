Trasladan a 149 registradores para garantizar transparencia en las elecciones de octubre

Con el propósito de evitar el trasteo de votos y garantizar la transparencia en la próxima jornada electoral de octubre, la Registraduría Nacional ordenó el traslado de 149 registradores municipales en 23 departamento del país, durante el proceso de inscripción de cédulas que inicia este jueves primero de marzo.El registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, informó que se adelantó el proceso de inscripción de cédulas, que irá hasta el 27 de mayo, con el fin de que el Consejo Nacional Electoral, previa denuncia de los ciudadanos, adelante las investigaciones y declare sin efecto las inscripción donde se presente trasteo de electores.Además del traslado de los 149 registradores municipales, se ordenó también el de nueve registradores especiales y el nombramiento de registradores ad-hoc, para fortalecer el proceso de inscripción de cédulas en varios municipios.También la Registraduría le pidió a la Procuraduría General, a La Fiscalía, al CTI y al DAS adelantar gestiones para garantizar que no se vaya a presentar trasteos de votos, que podrían afectar la jornada electoral de octubre.La Registraduría informó que se trasladaron 24 registradores en el Magdalena, 18 en Casanare, ocho en Córdoba, cinco en Atlántico, cinco en Cesar, tres en la Guajira, dos en el Meta y uno en los departamentos de Chocó, Sucre, Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Tolima, Valle y Vichada.Los nueve registradores especiales que se trasladaron corresponden a los municipios de San Andrés, Ciénaga, Bello, Santa Marta, Itagüí y Envigado.Tambien se nombraron registradores ad-hoc para los municipios de Soledad , Magangué, Carmen de Bolívar y Coveñas.