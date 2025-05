Un juez censura a Caracol Radio en San Andrés

Un nuevo caso de censura contra los medios de comunicación se registró en San Andrés cuando un juez ordenó a todos los medios de comunicación de la isla, incluida Caracol Radio, no difundir una información relacionada con aparentes actos de corrupción en la empresa de energía.El Juez Penal del Circuito, Alfonso Gómez Nieto, dijo que los medios de comunicación deben abstenerse de informar sobre un proceso que se sigue en la Fiscalía por presunto peculado y falsedad de un usuario que logró que se le indemnizara con dos mil 850 millones de pesos por una demanda contra la empresa de energía.El usuario, una vez fue indemnizado, al parecer en forma irregular, salió del país y su abogado interpuso una acción de tutela contra 6 medios de comunicación radial y uno escrito para impedir que se siguiera informando sobre este hecho que generó un escándalo en la isla.Según la decisión del juez, de manera provisional no podrán referirse sobre el tema de las empresas periodísticas hasta tanto no se resuelva el proceso en una nueva instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá.