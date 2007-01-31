Selección uruguaya de fútbol tendrá varias bajas para el amistoso ante Colombia

La selección de fútbol de Uruguay tendrá varias bajas en el partido amistoso del próximo 7 de febrero frente a Colombia en la ciudad de Cúcuta que servirá a ambas plantillas de ensayo con vistas a su participación en la Copa América de Venezuela. El seleccionador uruguayo Oscar Washington Tabárez, no podrá contar con el defensa Darío Rodríguez, ni el centrocampista Gustavo Varela, ambos del alemán Schalke 04 y el defensa Mauricio Victorino, del mexicano Veracruz, por compromisos de sus clubes que coinciden con la fecha del partido, informaron integrantes del cuerpo técnico.Además, serán baja obligada los centrocampistas Alvaro Recoba, del italiano Inter, y Diego Pérez, del francés Mónaco, y el delantero Vicente Sánchez, del mexicano Toluca, los tres en proceso de recuperación tras lesiones.Para completar un panorama sanitario complejo, el defensa Diego Lugano, del turco Fenerbhace, también está tocado y su participación no es segura.Tabárez confirmó que los 19 futbolistas convocados para el partido frente a Colombia son:Porteros: Fabián Carini (Inter, ITA) y Juan Castillo (Peñarol).Defensas: Carlos Diogo (Zaragoza, ESP), Diego Lugano (Fenerbhace, TUR), Jorge Fucile (Porto, POR), Andrés Scotti (Argentinos Juniors,ARG), Diego Godín (Nacional), Ignacio Ithurralde (Defensor) y Pablo Castro (Bella Vista). Centrocampistas: Omar Pouso (Charlton (ING), Egidio Arévalo Ríos y Julio Mozzo (ambos Peñarol) y Alvaro González (Defensor). Delanteros: Fabian Estoyanoff (Deportivo La Coruña, ESP), Sebastián Abreu (San Luis, MEX), Luis Suárez (Groningen, HOL),Gonzalo Vargas (Mónaco, FRA), Diego Vera (Bella Vista) y NicolásVigneri (Peñarol). La delegación uruguaya viajará el 5 de febrero hacia Colombia, mientras el partido revancha esta programado para el 4 de abril en Montevideo..