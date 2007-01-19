Cambio Radical acepta el retiro temporal del senador Montes por escándalo "parapolítico"

El partido Cambio Radical aceptó la solicitud de retiro temporal del senador Reginaldo Montes, mientras la Corte Suprema de Justicia esclarece su situación jurídica por presuntos nexos con los grupos paramilitares."El propio senador Montes, en un acto que lo enaltece, pidió el retir temporal y lo aceptamos", dijo el director de esa colectividad, Germán Vargas Lleras.Defendió al congresista y dijo que puede testimoniar que ha sido uno de los más destacados parlamentarios, caracterizado por tomar en el Congreso decisiones muy difíciles.El retiro temporal de Montes es exclusivamente del partido Cambio Radical, pero no de su curul como senador."Fui a Ralito y nos pusieron a firmar, pero nunca conocimos el documento del que se habla", señaló Montes al justificar su presencia en la cumbre del Nudo de Paramillo."A un concejal amigo mío que no fue a una cita con los paramilitares lo mataron, y si yo no iba con seguridad corría peligro mi vida y la de mi familia", afirmó el senador, quien por la época de los hechos era representante a la Cámara del movimiento Mipol, cuyo jefe, Salomón Náder (hoy fallecido), estuvo enterado de la situación y le dio el permiso respectivo para concurrir.Según Montes, no transigió con los paramilitares ni fue condicionado por ellos. Tampoco recibió su apoyo ni las gentes de su departamento fueron constreñidas a respaldarlo. "No pude hacer política en Tierralta (Córdoba) y pueden ver mi votación, que no fue en la zona de influencia de los paramilitares", concluyó el congresista.Juan Manuel López, reconoce que se reunió dos veces con los jefes paramilitaresEl senador liberal Juan Manuel López, admitió que en dos oportunidades se reunió con los jefes de las autodefensas en Santa Fe de Ralito.Explicó que en la primera oportunidad, lo hizo para salvar su vida y la de su familia, luego de que Salvatore Mancuso, lo amenazara de muerte porque según el ex jefe paramilitar, había orquestado los allanamientos en las propiedades de Mancuso.La segunda ocasión fue "circunstancialmente" en el año 2001, en el encuentro que sostuvieron varios dirigentes políticos, donde firmó el documento, según el congresista, "sin conocerlo".Negó que el ex candidato presidencial Horacio Serpa, hubiera conocido sobre el documento o la reunión de julio del 2001.Liberalismo responde sobre participación de senador López en reunión con paramilitaresEl jefe del liberalismo César Gaviria Trujillo se pronunció acerca de una reunión celebrada por dirigentes del paramilitarismo y destacadas figuras políticas en el año 2002, donde aparece señalado el senador de Córdoba, Juan Manuel López Cabrales.Gaviria en comunicado a la opinión pública dice que tanto la bancada liberal como las directivas del Partido han escuchado en privado al Senador López, en relación con la campaña electoral en el 2002 y han encontrado que en ese debate el citado congresista tuvo que hacerle frente a la condena de muerte contra su persona por el entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso.Expresa que esa situación que aparece mencionada en el libro. "Mi confesión" del jefe paramilitar, Carlos Castaño relata la intención de Mancuso de asesinar al parlamentario por supuestamente haber instigado el allanamiento de su casa en Montería."Tal circunstancia me ha parecido que explica el tipo de relación del mencionado Senador con los Jefes de las Autodefensas en ese debate , y los esfuerzos que él pudo realizar para salvar su vida" señala Gaviria.Sostiene que en relación con la campaña que se realizó el año pasado, fue testigo con el expresidente Alfonso Lopez y varios precandidatos presidenciales de la actitud vertical del Senador López Cabrales en contra de los grupos paramilitares en Cordoba.El expresidente Gaviria aclara que en todo caso el liberalismo rechaza toda conducta de complicidad con el paramilitarismo y que el partido no justifica , ni acepta apoyos, vinculaciones ni contemplaciones con conductas de respaldo al paramilitarismo."Expresamos nuestro total respaldo a la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia a la cual le corresponde investigar y juzgar la conducta de los miembros del Congreso. Confíamos en su trabajo, en su sabiduría y en el estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República. Ella merece todo nuestro respaldo y el de todas las autoridades del estado y de todos nuestros ciudadanos", agrega Gaviria.Conservadores investigan a vinculados con la parapolíticaEl Partido Conservador investiga a los integrantes de esa colectividad vinculados en el escándalo parapolítico, pero advirtió que no se anticipará a las decisiones judiciales.El senador Julio Manzur, presidente de dicho partido, dijo que desde el punto de vista ético el tribunal correspondiente ya inició las investigaciones de rigor y muy seguramente escuchará las versiones de los implicados, pero que no se proferirá un fallo mientras la justicia en su sabiduría no determine el grado de culpabilidad "si es que lo hay".Manzur también expresó su satisfacción porque se confirmó que no concurrió a la llamada 'Cumbre del Nudo de Paramillo' con los comandantes paramilitares en el año 2001, como habían insinuado algunos sectores."Tal vez por hacerle daño al Partido o a su presidente, se me quiso vincular como uno de los asistentes, pero ahora que se ha divulgado el documento se demuestra lo contrario", dijo Manzur.Entre los conservadores que acudieron a la reunión de Ralito estuvieron el senador William Montes; el entonces suplente de Manzur, Rodrigo Burgos; los representantes Alfonso Campo Escobar, José María Imbet y Juan Carlos Ordosgoitia, y el ex diputado Alvaro Cabrales.Por el escándalo parapolítico se encuentra detenida la ex representante de Sucre Muriel de Jesús Benito-Rebollo Balseiro, quien figuró en la lista del Senado por el Partido Conservador en las elecciones de 2006 pero no alcanzó su elección-"Ordosgoitia me invitó a la reunión en Ralito", dice ex congresista ImbetEl ex congresista José María Imbet, uno de los firmantes del documento del Nudo de Paramillo en 2001, aseguró que fue llevado de manera inducida, creyendo que se trataba de una reunión autorizada por el gobierno, y que fue obligado a firmar un papel en blanco, con un texto que le dictaron.Dijo que la invitación a la reunión la recibió del entonces representante Juan Carlos Ordosgoitia, a quien consideraba su mejor amigo en la Cámara y quien hizo muchos esfuerzos de paz con los grupos de Autodefensa. "Me dijo que era una reunión con el gobernador de Córdoba (José María López) con unos señores de las Autodefensas y unos conferencistas creo que argentinos", relató Imbet a Caracol Radio en referencia a la invitación de Ordosgoitia, quien el año pasado debió renunciar a la dirección del Instituto de Concesiones tras el escándalo parapolítico.Imbet afirmó que nunca firmó un documento o un 'pacto secreto', pues los paramilitares le pasaron un papel en blanco para que firmara, escribiera algo que le dictaban "y que no recuerdo" y pusiera sus datos. "A casi todos les pasó lo mismo y en lo que a mí respecta, si existe ese documento yo no debo aparecer con otros nombres adelante, debate a al lado. Es más, yo puse una firma distinta a la que acostumbro en todos mis actos", dijo el ex congresista.Agregó que todo fue bajo presión en la "reunión a la que desafortunadamente asistí", pues siempre tuvo miedo y su mayor afán era regresar a su casa en Cartagena.Insistió en que fue inducido a participar en una reunión que presumió legal porque uno de los organizadores era el gobernador de Córdoba y siempre presumió que estaba autorizada por el gobierno nacional o al menos estaba informado de la misma.Imbet fue representante a la Cámara durante dos periodos, a nombre del Partido Conservador del departamento de Bolívar, e hizo parte de la comisión de Paz, por lo que en varias oportunidades acudió a la zona de distensión con las Farc en el Caguán.En las elecciones legislativas de 2006 presentó nuevamente su nombre pero no le alcanzó la votación para conservar su curul en la Cámara.