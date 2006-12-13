Autoridades investigan panfleto con amenazas de muerte en Sucre

La Policía en Sucre investiga la procedencia de un panfleto en que se amenaza de muerte a 60 personas, entre las que se encuentran dirigentes políticos, funcionarios públicos, fiscales, desmovilizados de las autodefensas, entre otros.De estas personas, 5 fueron asesinadas en diferentes hechos ocurridos en el departamento en los últimos meses.El panfleto, que conoció Caracol Radio, presuntamente está dirigido a uno de los comandantes del bloque norte de las autodefensas que hace presencia en el departamento de Sucre.En la lista, aparecen personalidades que actualmente están siendo investigadas por presuntos nexos con grupos paramilitares como el ex gobernador Salvador Arana y la ex congresista Muriel Benito Rebollo.El comandante de la Policía de Sucre, el coronel Jorge Andrés Rodríguez, dijo que ese panfleto está circulando desde hace una semana en diferentes estamentos y sectores de Sincelejo.La Policía, en coordinación de la Fiscalía, investigan la procedencia y autenticidad de la misiva.