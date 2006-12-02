500 personas en huelga de hambre contra presidente Evo Morales

El número de personas en huelga de hambre para exigir al presidente, Evo Morales, que respete la legalidad vigente respecto a la fórmula de voto en la Asamblea Constituyente ronda el medio millar de personas, informaron diversas fuentes. El portavoz del Comité Cívico de Santa Cruz, Daniel Castro, dijoque en las últimas horas el número de personas en ayuno rebasó las 320, en la ciudad y las provincias de ese departamento. "Con los últimos reportes recibidos anoche, conocemos que la cantidad se ha duplicado y superó ya los tres centenares", dijo Castro. El prefecto (gobernador) de esa rica región boliviana, Rubén Costas, y el presidente del comité cívico de la misma zona, Germán Antelo, han anunciado que el próximo lunes se sumarán a la medida de presión. De su parte, el diputado de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN), Peter Maldonado, señaló que su partido tiene en este momento a 120 militantes, entre ellos dos miembros de la dirección nacional partidaria, en huelga de hambre en catorce grupos en todo el país. En la ciudad sureña de Sucre, sede de la Asamblea, mantienen la medida unos cinco constituyentes de la fuerza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos), en tanto que en la ciudad de Tarija hay otras 11 personas en ayuno, 22 en Beni y 21 en Pando. La prensa local informa de que hay otros grupos en Oruro y Potosí, en la zona andina, aunque no cita cifras. Los huelguistas reclaman a Morales y a su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que se respeten los dos tercios como fórmula de voto para aprobar los artículos de la nueva Carta Magna, en lugar de la mayoría absoluta como pretende el oficialismo. Por la misma demanda, los partidos opositores abandonaron la semana pasada las sesiones del Congreso y seis de los nueve prefectos o gobernadores mantienen rotas sus relaciones con Morales desde mediados del mes pasado. Con la mayoría absoluta (128 de 255 votos), el MAS puede aprobar sin necesidad de la oposición las reformas a la Constitución, pese a haber ganado los comicios de julio pasado con un respaldo de 50,7 por ciento. El viernes, los líderes cívicos de los nueve departamentos pidieron al Ejecutivo una reunión para mañana, domingo, que discuta soluciones al conflicto. En la víspera, cuatro regiones hicieron un paro, con diversos grados de impacto. La huelga de 24 horas se realizó en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Cochabamba, aunque en estos dos últimos con un seguimiento parcial.