Allanan viviendas de congresistas de Sucre

La Fiscalía en coordinación con la Policía, adelantan allanamientos en las viviendas de los tres congresistas sucreños, cobijados con la medida de aseguramiento por supuestos nexos con grupos paramilitares.Las diligencias de allanamiento, que tienen como propósito ubicar y capturar a los parlamentarios, se cumplieron fundamentalmente en el exclusivo barrio Venecia de Sincelejo, donde tienen propiedades los tres congresistas.Hasta el momento las autoridades no han logrado establecer el paradero de los senadores Álvaro García Romero y Jairo Merlano Fernández y el representante a la Cámara Eric Morris Taboada.Personas allegadas a García Romero, manifestaron que al parecer el senador y el representante Morris, se estarían entregando a la justicia en las primeras horas del martes.Rechazo en sucre a propuesta de intervenciónLas autoridades de Sucre y Sincelejo descalificaron la propuesta del consejero presidencial José Obdulio Gaviria, en el sentido de solicitar la intervención del departamento.El alcalde de Sincelejo, Jaime Merlano Fernández, calificó como un despropósito la posición del asesor presidencial. Dijo que no entiende por qué solicita una intervención si los organismos de control siempre han estado vigilados por la administración pública.El mandatario local le pidió al presidente de la República que le solicite a los funcionarios del gobierno, mayor prudencia y mesura al entregar declaraciones relacionadas con la crisis del departamento.Por su parte el gobernador de Sucre, Jorge Anaya Hernández, afirmó que la propuesta del consejero Gaviria no es viable jurídicamente y tampoco se justifica si se tiene en cuenta que la crisis del departamento de Sucre es política y no administrativa.