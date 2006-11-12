Alias "Pitirri" entrega nuevos detalles sobre los tres congresistas de Sucre

Jairo Castillo, alias "Pitirri", el principal testigo en la investigación contra los tres congresistas sucreños, sindicados de presuntos nexos con paramilitares, reveló que mas políticos de ese departamento, incluido el gobernador, estarían involucrados con esos grupos ilegales.Señaló que el gobernador Jorge Eliecer Anaya Hernández, recibió dineros de manos de Joaquin García, jefe logístico de las autodefensas en Sucre, para la financiación de su campaña.Así mismo dijo que las autoridades del departamento también mantenían vínculos estrechos con ese grupo al margen de la ley . "Yo era la persona encargada de coordinar las relaciones con la Policía, el Ejército...tenía un carné verde con el cual me movilizaba en Montería y si llegaba a la Brigada" , era como si llegara un coronel, puntualizóAlias "Pitirri", anunció que entregará a la Fiscalía en los próximos días más pruebas que revelan la presunta relación de estos políticos con paramilitares