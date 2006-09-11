De cada 100 colombianos, 6,4 presentan limitaciones permanentes revela el Dane

Según el Departamento Nacional de Estadística, en Colombia dos millones 632 mil 255 personas, padecen de discapacidad física o mental.Sobre la base del censo de población, el organismo informó que por cada cien habitantes, 6,4 tienen una limitación permanente. El mayor problema con los discapacitados se presenta en el número de personas con limitaciones para ver. En esa situación se encontraban, al concluir el pasado año, un millón 143 mil 992 personas.Según el Dane , el número de colombianos con limitaciones más elevadas, es el de para caminar que registra 770 mil 128; le siguen con limitaciones para oír; luego con limitaciones para hablar; para atender y aprender; para relacionarse con los demás; para cuidarse así mismo y finalmente problemas con otras limitaciones, cuya cifra es de 494 mil 683Los departamentos de Cauca, Nariño, Boyacá, Huila, Quindio, Caquetá y Tolima registran los más altos índices de personas con limitaciones permanentes.Las más bajas tasas de discapacidad se encontraron en Sucre, Atlántico, Bogotá, Amazonas, Guaviare y la Guajira.