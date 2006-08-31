Habitantes de San Onofre dicen que los paramilitares se están reorganizando

Los habitantes del municipio de San Onofre Sucre insistieron en sus denuncias según las cuales es evidente la reorganización de grupos de autodefensas ilegales en la zona norte del departamento.Varios habitantes aseguraron que permanentemente se observan hombres armados que en carros y motocicletas recorren la población intimidando y amenazando a la comunidad.Uno de los denunciantes, que pidió mantener en secreto su identidad, afirmó que los nuevos grupos están reclutando personas ofreciéndoles 600 mil pesos de sueldo.Igualmente denunciaron que los integrantes de estos grupos también se dedican al préstamo de dinero, que luego cobran con altos intereses y presionando con sus armas a los deudores.Por su parte, las autoridades y organismos de seguridad del estado en el departamento de Sucre, desvirtuaron la reaparición de grupos paramilitares, y afirmaron que lo que se ha detectado es la presencia de grupos de delincuencia común conformados por algunos desmovilizados. Las autoridades, que realizaron un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de San Onofre, indicaron que estas bandas se dedican a extorsionar y atracar a los habitantes de la región.