Indígenas denuncian acciones de inescrupulosos para apoderarse de beneficios del Estado

Personas inescrupulosas, entre ellas algunos indígenas, estarían vendiendo certificaciones con las cuales se podrían obtener los beneficios que la ley dispone para los miembros de las etnias, según lo denunciaron autoridades indígenas del resguardo Zenú, de Sucre y Córdoba. José Perilla , representante de la cultura Zenú en el departamento de Sucre, dijo que se están comercializando certificaciones para que personas se hagan pasar como indígenas y asi recibir beneficios como no tener que prestar el servicio militar, obtener empleo como etno-educador y acceder subsidios de salud y educación. El dirigente indígena sostuvo que tanto la Fiscalía como la justicia indígena adelantan las investigaciones del caso, para sancionar a los responsables de estas conductas.