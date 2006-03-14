El Inter elimina al Ajax y se enfrentará al Villarreal en cuartos de la Champions

El Inter de Milán se ha convertido en el rival del Villarreal en los cuartos de final de la Liga de Campeones, al ganar en casa ante el Ajax de Amsterdam (1-0), en un partido de vuelta de los octavos de final que evidenció una neta superioridad del conjunto transalpino. En la vuelta europea del Inter ante su afición, tras los cuatro anteriores encuentros jugados a "puerta cerrada" por la suspensión UEFA ante los incidentes de sus seguidores en el encuentro contra el Milán de la pasada edición, no hubo sorpresa. Y el equipo interista, como todos los pronósticos apuntaban, fue quien pasó la ronda y sin apuros ante un Ajax muy inferior al de la ida, donde dejó casi todas sus opciones de ser quien pasase turno al dejarse igualar un favorable 2-0 ante un Inter que, al descanso de ese partido, estaba casi KO. El Inter, como había anunciado su técnico Roberto Mancini en su conferencia de prensa del lunes, lejos de salir a especular con la validez del empate sin goles (2-2 en la ida), saltó rabioso y dispuesto a dejar cuanto antes sentenciado su pase. Y la verdad es que durante la primera mitad al equipo milanés sólo le faltó el gol para ver cumplido el deseo de su entrenador, pues en ese periodo sólo había un conjunto sobre el campo: el interista. No en vano, desde el primer instante, el Inter con una fuerte presión, el portugués Luis Figo y el serbio Dejan Stankovic penetrando con velocidad por las bandas, y el brasileño Adriano y el nigeriano Oba Martins muy móviles, apabulló al Ajax. Un Ajax, con el español Juanfran en el lateral izquierdo como marcador de Figo -rememorando los duelos entre ambos de hace años en la liga hispana-, que sólo hacía achicar balones y apenas salía de su propia área al verse arrollado ante la avalancha local. Pudo el Inter adelantarse en el marcador en varias ocasiones, pero sobre todo en dos de ellas: espectacular disparo de Martins al travesaño (m.12); y penalti, por mano de Lindenbergh a centro de Stankovic, fallado por Adriano (m.27), que pegó mal la pelota y la envió junto al exterior del poste derecho. Adriano, que puso ganas, potencia y calidad, pese a su error en la pena máxima, desde luego evidenció estar superando el periodo de crisis que ha vivido en los últimos tiempos y que le han hecho casi no hablar con los medios informativos. Pese al total dominio interista, se llegaba al descanso con un injusto 0-0 y, así, con un joven Ajax arrollado, casi sin poder respirar, pero aún con vida ya que marcando un gol el pase a cuartos sería suyo. La segunda mitad se inició con un Ajax menos ahogado, que tocaba más el esférico y adquiría confianza. No obstante, era el Inter quien controlaba la situación y seguía clasificado, pues el toque del conjunto holandés se perdía en los tres cuartos y no llevaba peligro ante la meta de un Francesco Toldo que seguía como un espectador más. Y lo que es el fútbol, con un Inter más a la espera y un Ajax más crecido, llegó el 1-0, la puntilla interista. Fue obra de Stankovic, con un excelente eslalon personal finalizado a su entrada en área con un precio disparo con la derecha con efecto a entrar. Stankovic volvía a ser el "verdugo" del Ajax, pues fue él quien, en la ida, consiguió el 2-1 que, tras una excelente y arrolladora primera mitad del equipo holandés (2-0), llevó a la remontada interista (2-2). El pase a los cuartos ya parecía más que sentenciado en favor del Inter, pues si ya antes el Ajax no había dado impresión de poder anotar un gol ahora parecía misión imposible poder hacer dos. Además, al adelantar líneas, el contragolpe interista era el que más peligro llevaba a la meta rival. A media hora del final, el técnico holandés Danny Blind se jugó la baza del joven Ryan Babel, el último gran producto de la admirable "fábrica Ajax" y a sus 19 años ya internacional con Holanda, y del griego Angelos Charisteas, en lugar de unos impalpables puntas argentino Mauro Rosales (autor del 1-0 de la ida) y sueco Markus Rosenberg. Roberto Mancini respondió dando mayor consistencia y trabajo a su equipo al entrar Cristiano Zanetti y retirar al argentino Juan Sebastián Verón. Cambiaron muy poco las cosas, pues la mayor posesión del balón de parte del Ajax era contrarrestadas con cierta comodidad por la buena contención de un Inter más experto en este tipo de partidos y muy superior tácticamente. La prueba es que hasta el minuto 82, y en disparo lejano y centrado de Babel, no llegó la primera parada en todo el partido (la única) con cierta notoriedad de Toldo. El Inter, pues, será el rival del Villarreal en los cuartos de final; un duelo que se vivirá por vez primera ya que hasta ahora no se han enfrentado ambos equipos en competición europea. Será también la primera visita del conjunto levantino al "Giuseppe Meazza" donde intentará emular lo realizado hace años, y ante el propio Inter, por otro debutante: el Alavés, que dejó en la cuneta en Copa UEFA a los interistas. 1 - Inter de Milán: Toldo; Javier Zanetti, Materazzi, Samuel, Wome; Figo, Verón (Cristiano Zanetti, m.74), Cambiasso, Stankovic; Adriano, Martins (Recoba, m.83). 0 - Ajax de Amsterdam: Stekelenburg; Trabelsi, Maduro, Vermaelen, Juanfran; Piennar, Linderbergh, Boukhari; Rosales (Babel, m.72), Huntelaar, Rosenberg (Charisteas, m.74). Gol: 1-0. Min.59: Stankovic, en brillante acción personal. Arbitro: Peter Froejdfeldt (SUE). Mostró cartulina amarilla a Vermaelen (m.65). Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, disputado en el estadio "Giuseppe Meazza", que registró la presencia de unas 70.000 personas. Antes del inicio, y con motivo de los 50 años de la máxima competición continental, se premió con una placa a los jugadores del Inter que conquistaron su primera Copa de Europa, en la campaña 1964-65 (final con el Real Madrid, 3-1, el 27 de mayo 1964, en Viena), entre ellos el español Luis Suárez. En la ida el marcador fue: Ajax Amsterdam-Inter de Milán: 2-2.