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09 jul 2026 Actualizado 10:08

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Un apagón afecta tres departamentos del norte del país

Desde la 1:30 pm están sin servicio de energía el departamento de Córdoba, y parte de Sucre, Magdalena y el Urabá Antioqueño. Hasta el momento se desconoce hasta el momento las causas del apagón

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Desde la 1:30 pm están sin servicio de energía el departamento de Córdoba, y parte de Sucre, Magdalena y el Urabá Antioqueño. Hasta el momento se desconoce hasta el momento las causas del apagón.
Según las autoridades, las ciudades más afectadas son Sincelejo y sus alrededores, Santa Marta y el Urabá Antioqueño.
A esta hora se trata de identificar el origen de esta falla eléctrica, ya que se desconoce la causa del apagón.

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