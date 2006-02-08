Casos curiosos en las listas al Congreso por los departamentos

Al igual que en Bogotá, las principales ciudades del país registraron los casos más curiosos al momento de la inscripción de las listas al Senado y a la Cámara por departamentos.En Barranquilla, se inscribieron 18 a la Cámara por el departamento de Atlántico, tres por negritudes. La lista inscrita al Senado fuera de Bogotá fue la del movimiento Colombia Viva, del senador Dieb Malof, expulsado del partido de la U.El caso más particular sucedió en Sincelejo, Sucre, cuando al final de la tarde se armó un revuelo al conocerse que había cambio total en la lista a la Cámara del partido de la 'U', por un posible enfrentamiento regional entre los senadores Jorge Visbal y Jairo Merlano,ambos aspirantes al Senado. Se excluyeron de la lista tres merlanistas y en su reemplazo inscribieron tres de Visbal.Tal fue el descontento que Rodolfo Vargas de Lima, uno de los afectados, expresó que su grupo se pronunciaría oficialmente sobre el tema, pero aclaró que la Registraduría no les ha dado a conocer ningún acto administrativo que anule su inscripción.En Cali hubo tres sorpresas: dentro de las 16 listas a Cámara, tres por negritudes y una al Senado por Cambio Radical, la lista de Moreno de Caro para Cámara la encabeza el ex jugador de fútbol Edison Mafla; la de Colombia Viva el ex alcalde de Palmira, Luis Eduardo Mendoza; y por Alas Equipo Colombia, Nino Caicedo cantante compositor de la orquesta Guayacán.En Medellín con una papayera amenizando se inscribieron los liberales de últimos, en total 120 candidatos en 16 listas a Cámara, 1 por negritudes y 1 por indígenas. En Cartagena, no hubo mucha algarabía en total calma se presentaron 13 listas a Cámara y 9 a Senado.