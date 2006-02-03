Petro pide se sigan excavando las fosas comunes en San Onofre

Que se continúe excavando, buscando e identificando los cadáveres que estan aún enterrados en fosas comunes en el municipio de San Onofre , le pidió a la Fiscalía y a la fuerza pública el representante a la Cámara Gustavo Petro, quién visitó la finca el Palmar, ubicada en zona rural de esta población del norte de Sucre, donde se han hallado mas de setentas cuerpos sin vida.El parlamentario del Polo Democrático Alternativo sostuvo que declaraciones de ex paramilitares indican que fueron centenares las personas que los grupos paramilitares desaparecieron, asesinaron y enterraron en fosas en esta zona del departamento de Sucre.Petro dijo que la suspensión de la búsqueda de mas fosas obedece a razones políticas, porque según él, el hecho de que aparezcan mas muertos afectarían las aspiraciones reeleccionistas.Insistió el congresista en acusar a dirigentes políticos sucreños de ser responsables de todos estos asesinatos.