Crece la emergencia por las lluvias. Más de 7 mil familias damnificadas en la Mojana (Sucre). Aumentan casos de dengue

Días enteros sin poder dormir y prácticamente sin comer por cuenta de los desastres que dejan las fuertes lluvias viven los habitantes de Sucre, quienes están a la espera de ser rescatados urgentemente.Más de 300 familias del municipio de San Marcos fueron ubicadas en escuelas y colegios de la región de la Mojana.Las autoridades han dispuesto la cárcel del municipio como albergue, debido a que los colegios han resultado insuficientes para atender a los más de 5 mil damnificados que podrían estar llegando en las próximas horas a este municipio de sur de Sucre.En total en la región de la Mojana las autoridades estiman que más de siete mil familias se encuentran afectadas por la ola invernal que desde hace tres semanas azota a esta región del país.En Sincelejo, mientras tanto, las autoridades se expresaron preocupadas por el incremento de los casos de dengue, generado por la temporada de lluvias.Funcionarios de la Secretaría de Salud dijeron que en una semana se conocieron 463 casos.Se desbordó el río San JorgeEn el departamento de Córdoba el desbordamiento del río San Jorge mantiene inundadas a miles de familias de los municipios de Ayapel, la Apartada, Montelíbano y Buenavista.El municipio de Altos del Rosario, en el sur de Bolívar, sufre desde el pasado lunes los embates del Magdalena, que se desbordó y a su pasó derribó los muros de contención de la cabecera municipal, causando inundaciones en gran parte de la población.En el departamento del Magdalena, la situación por el invierno se agravó debido al desbordamiento de los ríos Aracataca y Fundación que tienen anegados a unos cinco barrios.En el Atlántico más de 4 mil damnificados siguen esperando la ayuda del Estado, especialmente los barrios de la ladera suroccidental donde se han caído 120 viviendas.