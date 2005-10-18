Alarma en Sincelejo por dengue

Seriamente preocupadas están las autoridades de salud del departamento de Sucre por la proliferación de casos de dengue. Sólo en Sincelejo se han reportado más de 200 casos de personas con la enfermedad. Carlos Villarreal, epidemiólogo de la Secretaría de Salud municipal, dijo que lo más preocupante es que se teme que ésta cifra se incremente pues en el recorrido que los funcionarios de la secretaría han hecho por diferentes sectores de la ciudad, se ha observado que en la mayoría de las viviendas hay criaderos del aedes aegyptis, mosquito que transmite la enfermedad. La principal causa del incremento de los casos de dengue es el almacenamiento de agua en albercas o tanques, debido a que en la ciudad el servicio de agua potable no es permanente, a esto se le suma el aumento de las lluvias en ésta zona del epaís durante las ultimas semanas.