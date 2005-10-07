Defensoría: En diez años Colombia enfrentará un desabastecimiento de un 30% en agua potable

Así lo indica el informe que hoy entregó el defensor del Pueblo, Wolmar Pérez, sobre la situación del agua potable en Colombia, a propósito de la celebración del Día Mundial del Agua y los Recursos Naturales.La investigación demuestra que la mayoría de los municipios de Colombia todavía no cuenta con suministro de agua potable, es decir, de los 1.013 municipios del territorio nacional investigados, la Defensoría obtuvo información de que solo 104 reciben agua potable, en tanto que el resto, es decir 579, que corresponde al 84.8%, no disponen de agua apta para el consumo humano. El informe sustenta que según la muestra, actualmente se estarían afectando más de nueve millones de personas, poniendo en riesgo la salud y el disfrute de los derechos a gozar de un ambiente sano, a la seguridad alimentaria y a la prestación eficiente del servicio público.El defensor Pérez Ortíz dijo que los departamentos con mayores dificultades en cuanto al acceso a agua potables son : Chocó, Sucre, Santander, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Córdoba, Casanare, Caquetá, Bolívar, Amazonas, Guajira, Guaviare, Magdalena y Vaupés.Destacó en la prestación del servicio de agua potable los departamentos de Caldas, Quindío y Valle.En cuanto al resto de las capitales de departamento, se encontró que solamente Cali, Armenia, Neiva y Manizales reciben agua apta para el consumo humano, en contraste con Quibdó y Sincelejo que son casos críticos por cuanto no tienen el suministro continuo y suficiente de agua potable.El defensor advirtió que a partir del año 2015, Colombia podría enfrentar un desabastecimiento de agua potable si el Estado no acata las recomendaciones de las Naciones Unidas relacionadas con prevenir la deforestación, la tala de árboles, la contaminación de ríos y otras medidas ambientales que deben ser tomadas en corto tiempo, dijo."De no tomar medidas de conservación y manejo adecuadas, para el 20015 y 2025, el 66 y el 69 por ciento de los colombianos podrían estar en alto riesgo de desabastecimiento de agua potable y en condiciones hidrológicas secas" , dijo el defensor Wolmar Pérez a Caracol Radio.