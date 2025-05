Protección civil venezolana asegura que se ha rescatado el 90% de las víctimas del avión

El director de la Protección Civil venezolana, coronel Antonio Rivero, confirmó el hallazgo de la segunda caja negra del avión de West Caribbean y la recuperación de el 90% de los restos de las 160 víctimas. "Esperamos que aproximandamente en horas de la tarde culminemos las labores de rescate", dijo Rivero, quien precisó que los cadáveres están siendo trasladados en camiones y helicópteros a Maracaibo para su identificación. En el sitio del siniestro el cónsul francés en Venezuela, Thierry Moulin, dijo que "hay que trabajar rápido para la recuperación y la identificación" porque "se cuenta con cuatro días de conservación de los cuerpos", dijo. Por su parte el representante de la Cruz Roja, Carlos Montiel, afirmó que "es muy difícil el proceso de identificación" de los cuerpos. "Esto es un proceso lento, laborioso que tiene que hacerse con mucho cuidado. Necesitamos huellas dactilares, impresiones dentales para poder identificar los cuerpos(....)los familiares de las víctimas van a reconocerlas con fotos".Asì mismo, Fernando Sanclemente, director de la Aeronáutica Civil, el ente responsable de la seguridad aérea en Colombia, anunció en Caracol Radio la apertura de una "exhaustiva investigación" sobre las causas del accidente, pero insistió en que los controles que se hacen a los aviones y las compañías aéreas son estrictos.Sobrecarga de trabajoEl avión MD-82 de la aerolínea colombiana West Caribbean, que se estrelló este martes en Venezuela estaba cumpliendo su decimosegundo vuelo sin interrupción de la jornada y llevaba 20 horas consecutivas en operaciones, según informó la compañía. La fatiga en un avión se mide no solamente por la cantidad de horas de vuelo ininterrumpidas sino, en especial, por los denominados "ciclos" (despegue y aterrizaje) que es el momento en que la nave está exigida a una mayor presión."Los aviones de la familia MD-80 fueron designados para cubrir rutas cortas y medias con alta frecuencia. Si las tareas de mantenimiento se llevan a cabo apropiadamente, una utilización intensiva diaria no debería constituir ningún problema", dijo desde Seattle Jim Proulx, portavoz de Boeing, empresa que compró McDonnel Douglas, fabricante del aparato en 1999. Con un equipo de trabajo enviado desde Bogotá, West Caribbean coordina con las Maracaibo el rescate y traslado a sus países de origen, de los 160 ocupantes de su aeronaveJohn Ospina, vocero de la aerolínea colombiana, informó que el retorno a Colombia de los ocho miembros de la tripulación, demorará lo que requieran los trámites fijados por la ley venezolana para éste tipo de casos.A Medellín y el municipio de Heliconia serán trasladados el Capitán Ómar Alberto Ospina Marín, el copiloto, Capitán David Muñoz Tabárez y los Auxiliares de vuelo Gustavo Adolfo García Pérez y Wílmar Alejandro Estrada.Otros dos auxiliares de vuelo, Ángela Patricia Peña Valencia y Wilson Giovanni Chacón y el técnico Edgar Jeréz, serán sepultados en Bogotá, mientras que en la localidad de Acandí, en el Chocó, se hará lo propio con John Jairo Buendía, sobrecargo de la aeronave.De los 152 turistas franco antillanos planillados para el viaje, 151 adultos y un menor murieron, dijo el vocero de la West Caribbean que con el Gobierno francés y las autoridades de Martinica, se coordina su traslado según lo soliciten sus allegados. Recuperan las cajas negrasEl presidente del Instituto de Aviación Civil de Venezuela, Francisco Páez, dijo a Caracol Radio que fueron recuperadas, en buen estado, las dos cajas negras del aparato.Señaló que de inmediato fueron trasladadas a la Oficina de Investigaciones del Ministerio de Infraestructura para su correspondiente análisis y añadió que dentro de las averiguaciones "no se descartará ninguna hipótesis".El avión cayó en la sabana de Machiques, a unos 10 km de la sierra de Perijá, que constituye la frontera entre Venezuela y Colombia. Según testigos, en la madrugada del martes vieron pasar al avión en llamas a baja altura antes de escuchar una gran explosión y ver una gran llamarada.Las autoridades venezolanas habían indicado que la tripulación de la aeronave, del tipo MD-82, informó antes de colisionar que sus dos motores fallaron sucesivamente.Tenía permiso de volarEl ministro de transporte Andrés Uriel Gallego, informó que el único avión de la empresa West Caribean que estaba autorizado por la Aeronáutica para operar, fue el que se accidentó en Venezuela.El funcionario dijo que la aeronáutica civil ha puesto en marcha severos controles sobre las aeronaves que vuelan en el país y muestra de eso es que hace mes y medio prohibió operar la mayoría de los aviones de esa empresa, hasta que cumpliera con los controles de mantenimiento."La única aeronave que tenia en vuelo esta empresa era el MD 82 que se accidentó", afirmó el ministro.La compañía West Caribbean anuncio que trasladará a Bogotá, Medellín, Envigado, Heliconia y la localidad chocoana de Acandí, los cadáveres de los ocho tripulantes colombianos de la aeronave que se accidentó con 152 pasajeros franco antillanos, en la Serranía del Perijá, en territorio de Venezuela. La aerolínea con sede en Medellín, oficializó la muerte del piloto, capitán Omar Alberto Ospina Marin, el copiloto, capitaán David Muñoz Tabarez, los auxiliares de vuelo Gustavo Adolfo García Pérez, Wilmar Alejandro Estrada, Wilson Jhovany Gaviria Chacón y los técnicos despachadores, Edgar Jeréz y John Jairo Buen Día. A este siniestro, según los reportes de Ciudad de Panamá, tan solo sobrevive, por no haber abordado el vuelo, la señora Gertrude Romaín. Para coordinar las labores de la compañía en el vecino país, especialmente las relaciones con los familiares de las víctimas, el Jefe de entrenamiento de la West Capitán, César Augusto Bermúdez, se desplazó a Venezuela. Para atender a los familiares de los tripulantes y pasajeros fallecidos, la West Caribbean dispuso como líneas de contacto los teléfonos, 362 50 50 extensión 213 y el celular 311 307 78 23. Las labores de rescate continúan a primera hora de este miércoles. Así fueron los hechosEn diálogo con Caracol Radio, el director del Instituto de la Aeronáutica Venezolana, coronel Francisco Páez, señaló que el aparato siniestrado cubría la ruta Tocumen-Panamá-Martinica, donde iban 160 personas a bordo: 151 adultos, un menor de edad y 8 tripulantes. Aseguró que la aeronave perdió los dos motores y que debió tener una caída libre de aproximadamente 7 mil pies por minuto. De igual forma el ministro del Interior de Venezuela, Jesse Chacón, indicó que helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea han sobrevolado la zona y también planteó que "es muy difícil que pueda haber sobrevivientes". "Estimamos que más o menos entre 3:30 ó 3:45 de la mañana se estrella en la Sierra de Perijá (...) entre las haciendas La Cucharita y La Negra. Este es una avión que venía, de acuerdo a los reportes que manejamos, del aeropuerto de Tocume con 152 pasajeros", dijo el ministro. Chacón agregó al canal estatal "Venezolana de Televisión" que el avión procedía del aeropuerto panameño de Tocumen y tenía por destino la isla caribeña de Martinica. Asi mismo, el funcionario agregó que "en el sitio de los hechos ya han sido consignadas una de las dos cajas negras y el equipo del radioimpacto" de la aeronave. El presidente francés, Jacques Chirac, conmocionado por la "espantosa catástrofe aérea" ocurrida en Venezuela y de la que "han sido víctimas un número muy grande de franceses" ha pedido al ministro de Ultramar, Francois Baroin, que viaje de inmediato a Martinica. Los 152 pasajeros del avión que se estrelló cuando iba de Panamá a Martinica eran en su mayoría franceses y todos han muerto, según la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de Francia. Chirac está en contacto "permanente" con el primer ministro, Dominique de Villepin, para que se tomen "todas las disposiciones necesarias con las autoridades venezolanas", indicó. El presidente ha expresado sus condolencias "más sinceras" y su "profundo pesar" a las familias de las víctimas. El Ministerio de Exteriores, que está en contacto con las embajadas galas en Panamá, Colombia y Venezuela, ha creado un grupo de crisis y abierto una línea telefónica especial para informar a los familiares de los pasajeros del avión siniestrado. En el aeropuerto Lamentin de Fort-de-France, capital de Martinica, se ha abierto también una célula de crisis para acoger a los familiares de las víctimas. Personas jóvenes, con pocos años de vinculación a la compañía WEST CARIBBEAN eran los integrantes de la tripulación del avión que se accidentó en VenezuelaDe acuerdo con el informe de la compañía, el Capitán de la nave ÓMAR ALBERTO OSPINA MARÍN había nacido el 3 de julio de 1965 en envigado, había realizado sus estudios en la escuela de aviación pirotécnica de Barranquilla e ingresado a la compañía el 16 de noviembre de 2004.El copiloto, Capitán DAVID MUÑOZ TABÁREZ, había nacido el 10 de noviembre de 1983 en Medellín, iba a cumplir 22 años, era soltero, un enamorado desde pequeño de la aviación y se había vinculado a la compañía el 2 de julio de 2003, luego de terminar sus estudios en la academia antioqueña de aviación.El auxiliar de vuelo,GUSTAVO ADOLFO GARCÍA PÉREZ era de MEDELLÍN, había nacido el 4 de junio de 1980, soltero y había ingresado a WEST el 21 de julio de 2004, tras concluir sus estudios en la Escuela de Instrucción Aeronáutica.La auxiliar ÁNGELA PATRICIA PEÑA VALENCIA era de BOGOTÁ, había nacido el 8 de septiembre de 1984, era soltera y sus estudios los realizó en AFA de Colombia y la Escuela de instrucción aeronáutica, estaba vinculada desde el 18 de febrero de 200.El auxiliar WÍLMAR ALEJANDRO ESTRADA, natural de Heliconia, Antioquia, había nacido el el 24 de julio de 1979, era soltero, y emprendedor y estaba vinculado a la WEST desde el 1 de octubre del 2004.El auxiliar WILSON GIOVANNI GAVIRIA CHACÓN era de BOGOTÁ, había nacido el 16 de junio de 1977, e ingresado a WEST el 6 de abril de 2004, luego de concluir sus estudios en en la escuela de Operaciones AVIANCA y la Escuela de Operaciones Aires s.a.Por ultimo, el técnico EDGAR JEREZ y el despachador JOHN JAIRO BUENDÍA eran oriundos de Acandí-Choco,y habían recibido capacitación e instrucción relacionados con su labor por parte de WEST CARIBBEAN y habían ingresado a la compañía el 16 de mayo del 2002. .Historia de West Caribean La aerolínea colombiana West Caribbean, uno de cuyos aviones se estrelló esta madrugada en Venezuela, con 160 personas a bordo, es una empresa totalmente antioqueña en su estructura financiera, que nació en la Isla de San Andrés y Providencia en el año 1997 con una flota de aviones ATR 42, LET - 410 y MD 83 y 81. En el año 2001 fue adquirida por inversionistas antioqueños al hombre de negocios Hassan Tannir, y desde entonces la sede administrativa, de operaciones y el área comercial de esta aerolínea están ubicadas en el Hangar 73 del Aeroparque Olaya Herrera, de Medellín.- Desde el año pasado ha atraviesa una difícil situación financiera y actualmente analiza propuestas de compra de varios inversionistas, aunque ha expandido sus operaciones en los últimos cinco años y además de operar desde Colombia hacia el Caribe, posee una filial en Costa Rica. Durante este año la compañía de servicios aeronáuticos ha padecido dos siniestros, el más grave de los cuales ocurrió en territorio venezolano cuando volaba con 160 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. El pasado 26 de marzo, otro de sus aviones, un Let-410, que cubría una ruta en el Caribe colombiano se estrelló cuando despegaba de la isla de Providencia, con doce pasajeros y dos tripulantes que tenía previsto regresar a San Andrés. En ese siniestro murieron ocho personas, incluidos los dos tripulantes, y otras seis resultaron heridas. Por sus dificultades económicas y financieras, a la compañía aérea la Superintendencia de Puertos le aprobó el 9 de julio la reestructuración y quedó con una flota de cinco aviones, y un pasivo que asciende a unos 14 mil millones de pesos. Con este mecanismo aprobado, la aerolínea West Caribbean Airways definió su nuevo plan de vuelo para los próximos años, con el propósito de sanear todas sus deudas en el año 2010. Actualmente rutas hacia unas 20 ciudades colombianas varios destinos en el Caribe y América Central, entre ellos Panamá y Martinica, los dos lugares entre los cuales viajaba el avión siniestrado esta madrugada en Venezuela. Accidentes aéreos en América Latina desde 1995El accidente aéreo ocurrido esta madrugada en el noroeste de Venezuela, en la Sierra de Perijá, en el que murieron los 160 ocupantes de un avión colombiano, se une a una trágica lista de siniestros similares ocurridos en América Latina. Esta es una relación de los principales accidentes aéreos con víctimas mortales acaecidos en territorio latinoamericano a lo largo de los últimos diez años, la mayor parte en líneas regulares: - 20 de diciembre de 1995.- Mueren 165 personas y cuatro sobreviven al estrellarse cerca de la ciudad colombiana de Cali un avión de la compañía estadounidense American Airlines que había salido de Miami (EEUU). - 7 de febrero de 1996.- Mueren los 189 ocupantes, la mayoría turistas alemanes que regresaban a su país, al caer al Atlántico un Boeing 757 de la compañía turca Birgen Air, frente a las costas dominicanas, nada más despegar de Puerto Plata. - 29 de febrero de 1996.- Mueren las 123 personas que iban a bordo de un Boeing 737 de la compañía peruana Faucett, al estrellarse el aparato cerca del aeropuerto de Arequipa, a unos 1.000 kilómetros de Lima. - 2 octubre de 1996.- Un Boeing 757 de "Aeroperú" cae al mar frente a las costas de Lima, nada más despegar del aeropuerto de esa ciudad, y mueren sus 70 ocupantes, entre ellos un español. - 31 octubre 1996.- Mueren los 96 ocupantes de un Fokker 100 brasileño, que se precipitó sobre un barrio residencial de Sao Paulo. Otras dos personas murieron en tierra. - 20 abril 1998.- Perecen los 53 ocupantes de un Boeing 727 de la empresa Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos fletado por Air France al estrellarse el avión minutos después de despegar de Bogotá. - 5 mayo 1998.- Fallecen 74 personas al caer un Boeing 737-200 en la localidad selvática peruana de Andoas. - 31 agosto 1999.- Mueren 61 personas de un total de 103 que viajaban en un Boeing 737 de la compañía Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) al despegar del aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires. - 31 enero 2000.- Mueren 70 personas al caer al mar frente a Los Angeles (EEUU) un avión Boeing 737 de la compañía Alaska Airlines procedente de México, después de que su piloto informara sobre dificultades mecánicas. - 12 noviembre 2001.- Mueren las 255 personas que viajaban a bordo del Airbus-300 de American Airlines que se estrelló en el barrio residencial neoyorquino de Rockaway, en el distrito de Queens, minutos después de despegar rumbo a Santo Domingo. - 17 enero 2002.- Un Fairchild F-28 de la aerolínea estatal petrolera ecuatoriana Petroecuador se estrella contra el cerro de El Tigre, en territorio colombiano, y sus 26 ocupantes mueren. - 28 enero 2002.- Un Boeing 727-100 de la compañía ecuatoriana TAME se estrella con 92 personas a bordo, 42 de ellas colombianos, cerca de la localidad de Tulcán, fronteriza con Colombia. - 30 agosto 2002.- Veintitrés muertos y ocho heridos en el estado de Acre (norte de Brasil) al estrellarse un avión a escasos metros de la pista de aterrizaje. - 9 de enero 2003.- Un avión Fokker F28 de la compañía peruana Tans, con 46 ocupantes (entre ellos una española), se precipitarse a tierra en las selvas del noreste de Perú. - 25 agosto 2003.- Los 21 ocupantes de un avión de pasajeros mueren al estrellarse el aparato cinco minutos después de despegar de Cabo Haitiano, 260 kilómetros al norte de la capital de Haití. - 14 mayo 2004.- Mueren los 33 ocupantes de un avión que se estrelló en medio de la selva en el estado de Amazonas (Brasil) poco antes de aterrizar en el aeropuerto Eduardo Gomes, de Manaus. - 2 julio 2004.- Cuatro estadounidenses, dos italianas y un panameño mueren al estrellarse un avión ambulancia en el aeropuerto internacional de la capital de Panamá. - 26 marzo 2005.- Al menos ocho personas mueren en el accidente de una pequeña aeronave comercial que despegaba de la isla caribeña colombiana de Providencia. - 16 mayo 2005.- Diez muertos al estrellarse en territorio argentino un Beechcraft Excalibur 65, de la empresa chilena Don Carlos, que transportaba a mineros entre Balmaceda y Chile Chico. - 16 agosto 2005.- Mueren los 160 ocupantes de un avión de la compañía colombiana West Caribean, cuya gran mayoría se presume que son franceses de Martinica, al caer a tierra en la sierra venezolana de Perijá cuando volaba entre Panamá y esa isla francesa del Caribe.