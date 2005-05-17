El invierno sigue causando estragos en Colombia. Se reporta la muerte de 8 personas y más de 15.000 damnificados

Cartagena35 estudiantes que eran transportados en dos buses estuvieron a punto de morir ahogados al ser arrastrados por unos caudalosos arroyos que arrastraron a los automotores cuando se movilizaban hacia sus respectivos colegios. Los pequeños vivieron momentos de pánico y angustia, ya que quedaron a merced de las turbulentas aguas de los arroyos de los barrios Amberes y El Campestre, pero la oportuna reacción del cuerpo de bomberos evitó una tragedia. El Comandante de la institución Jorge Oliver, manifestó que esta situación obdeció a la irresponsabilidad de los conductores, que sin medir las consecuencias se lanzaron a desafiar el caudal de estos peligrosos arroyos. Así mismo se atendieron varias emergencias en distintos sectores de Cartagena a raíz de inundaciones provocadas por el represamiento de las aguas lluvias y se declaró preocupado con una situación ocurrida en el barrio Bostón, donde varios funcionarios de ese organismo estuvieron a punto de ser linchados por la comunidad cuando intentaron evacuar las aguas que habían inundado sus viviendas. Le pidió a la comunidad ser más comprensiva con ellos, ya que su misión es ayudarla en cualquier emergencia que se presente y que ellos no son culpables de las inundaciones que se registran en algunos sectores de CartagenaAntioquiaLa situación que viven las comunidades rurales de Salgar, el suroeste, derivadas del intenso invierno, se agravó en las últimas horas debido a las crecientes de los ríos que causaron daños en las vías y derribaron puentes de comunicaciones veredales.Por lo menos 3.000 personas quedaron incomunicadas por los derrumbes caídos sobre diversos tramos en la vereda La Clara de esa localidad.El gobierno de Salgar describió que la creciente del río San Juan se llevó tres puentes y afectó 17 casas de la vereda.Reportó además que sigue desaparecido niño de cuatro años arrastrado por una quebrada hasta la desembocadura del río Cauca.Por el oriente antioqueño, en el municipio de San Carlos, el invierno deja un muerto, un herido, seis veredas afectadas y 20 casas averiadas.La vía Granada-San carlos está interrumpida y para viajar a Medellín sólo se hace a través de la carreteras San Carlos-San Rafael-Guatapé.El gobierno departamental declaró la Alerta Naranja para los municipios de Necoclí, San Juan y Arboletes.En esta localidad, el invierno destruyó cuarenta viviendas, hay otras 35 semidestruídas y 75 en alto riesgo y la población permanece incomunicada.Valle Mientras tanto las autoridades del Valle ordenaron monitoreo permanente a los 42 municipios por el aumento en las precipitaciones. En varias poblaciones se declaró la alerta amarilla mientras que en Cali existe preocupación por el aumento de los rios Pance, Cali y Cañaveralejo, tres de los siete que atraviesan la ciudad. La situación más preocupante se registra en los municipios de Buenaventura y Jamundí donde la acción de las lluvias afectó más de mil familias. En otros como Cartago, Tuluá, Buga, Jamundí y Riofrío hay taponamiento de algunas vías secundarias y destrucción de cultivos. Magdalena Veinticinco hectáreas de cultivos de banano, de pequeños y medianos cultivadores de la fruta, fueron arrazadas por las lluvias que, acompañadas de fuertes vientos, cayeron sobre la Zona Bananera, según informó Gabriel Barragán, director ejecutivo de la Asociación de Bananeros del Magdalena, Asbama. Las pérdidas materiales ascienden a más de 700 millones de pesos. Gabriel Barragán agregó que se adelantan inspecciones a otras fincas de la región, con el propósito de establecer si resultaron o no afectadas. La ola invernal se ha recrudecido durante los últimos días en el Departamento del Magdalena, con vientos huracanados en la principal despénsa agrícola de la región (Zona Bananera), en una situación que ha motivado la reactivación de los Comités de Prevención y Atención de Desastres, especialmente de los municipios ribereños. En Sitio Nuevo, municipio a orillas del río Magdalena, la situación es preocupante porque el afluente ha aumentado considerablemente su nivel y amenaza una vez más, con desbordarse como en ocasiones anteriores. En cuando a la caribeña ciudad de Santa Marta, capital del Departamento, las primeras lluvias no causaron estragos, debido entre otras razones, a los trabajos preventivos realizados, en cuanto a canalización del Río Manzanares (que atraviesa a esta capital de nororiente a suroccidente), como también de canales de desagues de los barrios subnormales. Sin embargo, se mantiene la alerta por el aumento de las lluvias en la parte alta de la Sierra Nevada, lo que origina crecientes súbitas de los diferentes ríos que nacen en esa estrella hidrográfica. Finalmente, la Capitanía de Puertos de Santa Marta hizo advertencia a los pescadores artesanales y a las pequeñas embarcaciones, para que se abstengan de navegar alejarse de las bahías de Santa Marta, El Rodadero y Taganga, a fin de evitar situaciones de riesgo, producto del invierno y los fuertes vientos que soplan sobre el Caribe. Comités de emergencias de la Costa Atlántica sin plata para atender daños causados por el invierno Un S.O.S. lanzaron al Gobierno Nacional los Comités de Prevención de Desastres de la Costa Atlántica, al no contar con recursos para atender los daños causados por el invierno. El pronunciamiento lo hizo el Coordinador del Comité de Prevención del Cesar Fredy Díaz, quien expresó su preocupación sobre las poblaciones ribereñas del Magdalena como Gamarra, La Gloria y Aguachica, donde el año anterior resultaron damnificadas unas 107.000 familias. En igual sentido se pronunció Edgar Larios, Director del Comité de Prevención de Bolívar, al señalar que no hay dinero para socorrer posibles inundaciones en el sur del departamento donde históricamente los rios Cauca y Magdalena causan estragos. En otras regiones como la Guajira, Sucre, Magdalena y Atlántico también solicitaron la destinación de recursos para atender las emergencias.