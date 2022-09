Daniel Galán aclaró quién es su entrenador: ¿su padre o Ricardo Sánchez?

Daniel Galán, raqueta masculina número uno de Colombia y quien recientemente derrotó al griego Stefanos Tsitsipas, número cinco del mundo, dialogó con El VBar Caracol. El santandereano se refirió a su participación en el US Open, la próxima confrontación por la Copa Davis, aclaró quién lo dirige y habló de sus objetivos a futuro.

"Todos son especiales, pero esta de pronto te da algo más, porque era un Grand Slam, no es fácil jugar tres de cinco (sets) y dar la sorpresa ante un Top ten y creo que también en una superficie donde de pronto no había tenido tantos buenos resultados, creo que eso también me da a mí mucha confianza en términos de sumar en esta superficie que en años pasados no lo estaba haciendo tan bien", destacó de su histórico triunfo sobre Tsitsipas.

Entretanto, sobre la presencia del español Ricardo Sánchez en el Abierto de Estados Unidos y su papel en su preparación, señaló: "a mí me entrena mi papá y mi hermano, son con los que constantemente estoy viajando y eso, Ricardo es el director (técnico) de Colsanitas, que es mi patrocinador y nos está dando un apoyo a mi papá, a mi hermano y a mí".

Galán agradeció a Sánchez: "muy agradecido con él por toda la experiencia que tiene y que obviamente nos está aportando y muy contento porque también entró al equipo Colsanitas y espero, como ya hizo en el pasado logre hacer de nuevo, haber formado grandes jugadores que luego más adelante dieron muchos triunfos al país, como han sido los doblistas, Falla y Giraldo, tanto en mujeres como Fabiola con quien también estuvo. Muy contento que él le esté colaborando al tenis en Colombia".

Mientras que del objetivo de seguir escalando en el Ranking ATP, dijo: "definitivamente y ojalá se pueda llegar aún más lejos, creo que es lo que cualquier tenista quiere. Hay que trabajar muy fuerte. Más que enfocarse en los números y en el ranking hay que estar en pro de progresar y de seguir creciendo, no quedarse estancado".

Daniel Galán lidera la nómina de Colombia en la serie de Copa Davis ante Turquía el próximo 17 y 18 de septiembre. El tenista habló de la confrontación e invitó a los aficionados a acompañarlos en la capital del país.