Venezuela, Nicaragua e integración regional, ¿qué pasa con la diplomacia?

En Hora20 un debate sobre el rumbo que toma la política internacional del presidente Petro tras las revelaciones sobre la ausencia de Colombia ante la OEA; el análisis al restablecimiento oficial de las relaciones con Venezuela y las conclusiones de la visita del gobierno a Perú. Después le seguimos poniendo la lupa a las decisiones de gobierno, esta vez sobre los anuncios relacionados con la paz total como la “asamblea cocalera” y el “cese multilateral”. Por último, una opinión sobre las posibilidades de crear un nuevo departamento.

El arranque de las relaciones diplomáticas del gobierno podría demostrar un evidente giro a la izquierda en la manera como Colombia se relaciona con los países de la región. Este lunes tuvo lugar el primer viaje internacional del presidente Petro, fue a Lima en donde se reunió con el presidente de ese país, Pedro Castillo, pero donde también asistió a la sesión de la Comunidad Andina con los presidentes de Ecuador, Bolivia. Tras el encuentro, Petro pidió que Chile y Venezuela se vuelvan a integraran al grupo, asegurando que debe haber consenso por el respeto a los derechos humanos y tener mayor impacto en la comunidad internacional.

La agenda internacional se complementa con la llegada de los embajadores de Colombia y Venezuela a sus puestos de trabajo. Armando Benedetti aterrizó este domingo en Caracas y se reunió esta tarde con Nicolás Maduro, hubo intercambio de regalos y hablaron de la necesidad de un restablecimiento de relaciones de una manera tranquila para que tengan éxito. Por su parte, Félix Plasencia llegó también ayer a Bogotá para presentar las credenciales ante el gobierno con el fin de empezar a restablecer el comercio y las relaciones diplomáticas de manera oficial.

Por otro lado, está la polémica que estalló este domingo tras las revelaciones de Noticias Caracol en la que se cuenta que la ausencia de Colombia ante el consejo permanente de la OEA para aprobar una resolución que rechazaba la violación de derechos humanos a la iglesia católica, organizaciones civiles y presos políticos en Nicaragua, tuvo la aprobación del canciller Álvaro Leyva aludiendo a razones delicadas por asuntos de política exterior de carácter confidencial; una contradicción ante lo dicho por el embajador designado Luis Ernesto Vargas, quien en su momento respondió que cuando se llevó a cabo el encuentro, no había asumido como embajador ante el organismo.

Lo que dicen los panelistas

Para Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria y columnista, en materia de política exterior este gobierno se tiene que hacer una pregunta fundamental, “es si el nivel de coincidencia desde lo ideológico que encuentra en muchos gobiernos, es una cercanía que va a pasar o no por el filtro de respeto a democracia”, pues recuerda que durante la ola rosa en Latinoamérica no importaba si era izquierda democrática o no. Agregó que el criterio de democracia es importante no para tener o no relaciones, “las relaciones hay que tenerlas, construirlas, pero eso no equivale a tomar posiciones como guardar silencio sobre irrespeto a democracia”.

Por otro lado, aseguró que le preocupa la tentación a tener grandes objetivos y no pararles bolas a los procedimientos, “no he visto pasos concretos. Si se quiere ser líder regional, se necesita diplomacia funcional y ahí no hemos visto grandes transformaciones todavía”. Por último, en el caso de Venezuela, dijo que hay un grado de fragmentación institucional y de falta de coordinación que nos puede producir dolores de cabeza, “tenemos un canciller más preocupado por temas de paz, que, por los temas de política exterior, la Cancillería ya es débil, con poco liderazgo y lo que menos necesita es que tengamos un canciller que el importe un pepino la política exterior”, concluyó.

María Elvira Samper, periodista y analista, aseguró que tras los pronunciamientos de la reunión el Lima, queda claro que es el intento de Petro de ser punta de lanza de la integración regional. Sobre asuntos como el de Venezuela, comentó que, en temas como la negociación con el ELN, no se puede pensar en Venezuela como país garante, es la tercera pata de la mesa “ELN es grupo binacional, ¿cuál va a ser la posición de Maduro?”

Aseguró que el restablecimiento de relaciones se debe llevar silenciosamente, “Benedetti de golpe no es la forma más adecuada, es caminar como gato entre cristales, esto se debe llevar con sofisticación; diplomacia de micrófono es algo complicado”.

ParaJuan Carlos Losada, representante a la Cámara por el partido Liberal, este es un intento de Petro de tener fuerza discursiva para ser líder regional, “es un esfuerzo regional por problematizar guerra contra las drogas que es un tema fundamental o asuntos como medioambiente”. Destacó que hay contradicción en el discurso del presidente Petro al hablar de tener una región respetuosa de la democracia y los derechos humanos, pero al tiempo el país es ausente en la declaración de la OEA sobre Nicaragua, “un líder regional no puede titubear al valor democrático y de derechos humanos en la región”.

Frente al avance del gobierno Petro, planteó que es abrumador que haya tanto anuncio, en tantos temas, en tantas carteras como la tributaria, lo internacional, reforma agraria, a la salud, código electoral, reforma política.

Camilo Granada, consultor en comunicaciones y columnista, planteó que temas que propone temas como el de integración latinoamericana energética se habla desde 1968, pero hasta ahora eso ha fracasado, “¿cuál va a ser el esfuerzo para superar fracasos anteriores? también ha pasado con otros grupos de integración”. Agregó que Petro puede ser líder regional en esta nueva agenda, pero falta mucha tela por cortar para poder llegar a ser un vestido que nos cuadre a todos los latinoamericanos y no termine solo en una sede en Bogotá o Caracas.

En el restablecimiento con Caracas, dijo que la prioridad debe ser los colombianos en Venezuela, los venezolanos en Colombia y todo el aparato consular; eso debe ser prioridad, así como el asunto de orden público, “¿qué se va a hacer? ¿cuál es la actitud de gobierno de Venezuela ante disidencias de Farc o ELN si no entran a negociación de paz total?” Por último, comentó que la no asistencia a la Asamblea de la OEA, lo que va a cambiar las dinámicas de las relaciones con Nicaragua.