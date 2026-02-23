Localizan a los tres soldados del Ejército que estaban extraviados tras combates contra disidencias

Según el comunicado, una vez fueron encontrados, se informó de inmediato a sus familiares.

El Ejército Nacional confirmó que ya fueron localizados los tres soldados que se encontraban extraviados tras los combates registrados en la vereda Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare.

De acuerdo con la información oficial entregada por la Cuarta División, los uniformados fueron ubicados por la unidad de búsqueda de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, luego de las operaciones adelantadas contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Isaías Carvajal.

Según el comunicado, una vez fueron encontrados, se informó de inmediato a sus familiares, quienes habían estado recibiendo acompañamiento permanente por parte de equipos institucionales y apoyo psicológico durante las horas en que permanecieron sin contacto.

El Ejército aseguró que las operaciones militares continúan de manera sostenida y focalizada en esta zona del Guaviare, con el objetivo de mantener la ofensiva contra esa estructura ilegal, reforzar el dispositivo de seguridad y garantizar la protección de la población civil.

Los combates se habían presentado en medio de operaciones ofensivas en esta área rural, considerada estratégica por la presencia de estructuras armadas residuales.