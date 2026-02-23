Registraduría probó sus bolígrafos para las elecciones del 8 de marzo: “Son buenos y no se borran”

La Registraduría Nacional hizo este lunes, 23 de febrero, la validación de los bolígrafos que utilizarán los votantes y jurados de votación en las elecciones del próximo 8 de marzo para las elecciones al Congreso y las consultas presidenciales.

“Son de muy buena calidad y no se borran”, dijo el registrador delegado para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez.

Las pruebas se hicieron con presencia de representantes de la Procuraduría, la Contraloría, la Misión de Observación Electoral (MOE), entre otros.

Para las pruebas se realizaron marcaciones en las tarjetas electorales de Senado, Cámara y consulta utilizando bolígrafos con tinta de color negro y morado. Posteriormente, se aplicó agua, alcohol, thinner, borrador, fuego con encendedor y aire caliente con secador.

Tras esas pruebas, según comunicó la Registraduría, “se constató que la tinta de los bolígrafos permanecía intacta en todas las tarjetas electorales”.

“Con este ejercicio que adelantamos en presencia de las diferentes autoridades se desmienten los mitos como la desaparición de la tinta de las marcaciones realizadas. Acá se comprobó que los esferos que utiliza la Registraduría el día de las elecciones para que voten los votantes y los jurados de votación diligencien las actas electorales son de muy buena calidad”, dijo Suárez.