Los contratistas no tienen excusas para las demoras en obras: IDU

Diego Sánchez Fonseca, director de Instituto del Desarrollo Urbano (IDU), habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, sobre las demoras de los contratistas en diferentes obras de Bogotá a causa del reducido número de trabajadores que adelantan las construcciones y quienes, además, se ha denunciado que llegan en algunos casos tarde a iniciar sus labores.

Caracol Radio ha hecho el llamado a las autoridades sobre esta situación, ejemplo de ello es la Troncal de TransMilenio en la Avenida 68. La alcaldesa Claudia López ha prestado atención y se ha pronunciado: "de la Séptima a la Autopista Norte hay 20 personas trabajando, no tiene sentido que vayan tan atrasados y que no tengan el personal que se necesita".

"Los bogotanos hacemos un gran sacrificio para hacer las obras, pero necesitamos que los constructores nos cumplan haciendo las obras en el tiempo que están establecidas", puntualizó la alcaldesa.

Frente a las demoras sin sentido a las que se refiere la Claudia López, las cuales no deberían estar sucediendo porque, como lo han expresado públicamente: "Bogotá autoriza triple turno de trabajo de 24 horas en todas las obras para que avancen, el contratista no tiene excusa", dijo el director del IDU

Frente a esta denuncia, 6AM Hoy por Hoy se contactó con el director de IDU, Diego Sánchez, para conversar al respecto. El director asegura que los contratistas no tienen ninguna excusa que justifique las demoras en las obras, puesto que: "se ha hecho un esfuerzo inmenso desde la Secretaría Distrital de Movilidad para darles planes de manejo de tráfico, que les permitan el espacio para poder hacer estas obras".

Según las declaraciones de Sánchez, los contratistas se escudan en que muchas de las obras que se deben llevar a cabo están relacionadas con la prestación de los servicios públicos, frente a esto el directivo señaló que: "esto es cierto, ya que muchas de las obras no se ven porque van por debajo de tierra, como son las mejoras de tubería. Pero no significa que encima no podamos seguir avanzando".

Dentro de las medidas que pretenden solucionar esta problemática, el director expresó, que ejemplo de ellas son las que se han establecido como los compromisos semanales con el contratista de las obras en la Calle 100, para que cada semana se aumente el número de personas en los diferentes espacios.

"Esto sin gente no se puede, estas obras son de mano de obra, las maquinarias se utilizan para hacer grandes movimientos como remover tierra, pero para el caso de obras del espacio público (como por ejemplo colocar las cestas) falta mucha gente" sentenció el director del IDU.

El director mencionó que también se solicitarán reportes diarios de los avances y del personal en obra, y los que no cumplan tendrán que enfrentar los procesos sancionatorios.

"Las sanciones tampoco resuelven el problema, uno no gana nada castigando a alguien, pero lo que buscamos es que el contratista se comprometa", puntualizó el director.

