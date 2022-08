Si gobierno no quiere fracking, que no otorgue las licencias: Lloreda

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, planteó que la propuesta de prohibir el fracking en el país responde a un compromiso de carácter político cuando en campaña se comprometieron a no hacer fracking.

Destacó que las dudas surgen en el sentido de si este gobierno durará cuatro años en principio por qué prohibir al infinito una técnica como el fracking, “si no lo quieren hacer en cuatro años, no se necesita un proyecto de ley, simplemente no otorgan licencias ni permisos”.

Además, insiste que, en adelante frente a las reservas pequeñas de petróleo y gas, un gobierno podría hacer uso de esta técnica. También resaltó que no se entiende la animadversión hacia los pilotos en curso de fracking, “se le tiene miedo a que los pilotos demuestren que es una técnica confiable en Colombia”, pues cree que se deberían desarrollar para que se responda las inquietudes ambientales y sociales que se tiene sobre el fracking.

En ese sentido, comentó que el país no se puede dar el lujo de poner en riesgo la autosuficiencia energética, “nosotros tenemos reservas, aunque precarias de petróleo y gas, no podemos cerramos a la oportunidad de contar con más en las próximas décadas que es lo que va a durar transición. Quien crea que durará 10 años, eso no es real.

Reforma tributaria Aunque destacó que prefiere aguardar a tener más información sobre los efectos de la tributaria en el sector de hidrocarburos, comentó que la reforma se podría traducir en un incremento de la carga tributaria, “eso probablemente llevaría a que empresas reconsideren decisiones de inversión y que algunos proyectos no sean viables”.

Por último, comentó que son conscientes de las necesidades fiscales, que el ahorro individual está por el suelo, “pero sí debemos buscar que esfuerzos sean razonables y no terminen lastimando el aparato productivo colombiano”.