Sebastián Herrera: "Si es posible me voy caminando a Millonarios"

En los últimos días el nombre del jugador Sebastián Herrera ha sonado con fuerza para que se convierta en el nuevo refuerzo de Millonarios para el lateral izquierdo. El jugador de 27 años, habló con El VBar de Caracol Radio sobre su carrera y el deseo abierto que tiene por llegar a la institución albiazul.

En principio, el jugador que se encuentra libre tras su último paso por el MTK Budapest FC de Hungría, se refirió al rumbo que ha tomado su carrera por Europa, lo que lo ha llevado incluso a tener la nacionalidad de Macedonia.

"Hace siete años salí de Colombia, salí a los 18-19 años a buscar el sueño de salir adelante y ser profesional y en Europa encontré la oportunidad. Llegué a Macedonia, ahí estuve 5 años, me dieron nacionalidad de Macedonia, o sea que puedo jugar para este país, que estuvo cerca de cumplirse ese sueño de Selección, pero no se dio. Luego salí para Hungría y ahora estoy esperando encontrar otra oportunidad y esperando seguir jugando", comentó el jugador que se desempeña como lateral o carrilero por izquierda.

Por su parte, confirmó el interés y los acercamientos que ha habido entre su entorno y el de Millonarios, que han estado en conversaciones buscando que se dé un acuerdo.

"He hablado muchísimo. Sigo esperando, hasta el momento no se han dado las cosas, pero sí he hablado con mi empresario que está en Bogotá y es el que ha llevado el caso, no sé mucho del tema pero sí he tenido comunicación con mi empresario. Cuando me hablaron de Millonarios, de una dije, 'si es posible me voy caminando, es mi país, vuelvo donde sea'. Cuando me hablaron de Millonarios dije que sí de una, haga todo lo que tenga que hacer, estoy disponible para viajar cuando sea posible", reveló el jugador.

FInalmente, aseguró que conoce mucho lo que signifca el equipo bogotano en Colombia: "Mucho, tiene un gran significado MIllonarios en Colombia, la hinchada es espectacular, veo cuando tengo tiempo, porque por la diferencia de hora a veces estoy dormido, pero me levanto y veo los partidos, si tengo la oportunidad los veo, y sé lo que significa Millonarios para toda Colombia. Solamente con Millonarios, ningún otro equipo colombiano he hablado", concluyó.