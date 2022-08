Posible alza a la salchipapa afectaría a muchas famiempresas: Acodrés

Guillermo Gómez París, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, sobre la Reforma Tributaria y cómo afecta al sector gastronómico.

La propuesta del Gobierno Nacional de implementar una nueva Reforma Tributaria representa una preocupación en el sector gastronómico. Guillermo Gómez explicó que: "hay una economía popular que se sustenta de los insumos a los que se quiere poner impuestos".

"En un contexto en el que no mejoran nuestros ingresos por la inflación -han sido 16 meses en los que han aumentado, de manera constante, los precios de la canasta familiar- nosotros no podemos subir el precio de venta", dijo.

Dentro de la propuesta presentada ante el Congreso de la República, la nueva Reforma Tributaria aplicaría una tarifa del 10% de impuesto a aquellos productos ultraprocesados y a aquellos con altos índices de azúcar.

Este escenario afectaría directamente -según el presidente de Acodrés- a los pequeños negocios de comida rápida: "A medida que aumentan nuestros costos, tenemos que aguantar y sostener los precios, porque si no perdemos nuestros clientes".

"En una coyuntura como estas que nos anuncien impuestos a los insumos como la salchipapa que es el producto más vendido, especialmente en los barrios más populares, resulta una pésima noticia para el sustento de muchas famiempresas", puntualizó Guillermo Gómez.

El pesimista panorama para los negocios de comida rápida que relata el presidente de Acodrés, converge principalmente en los sectores populares que tienen por sustento este tipo de preparaciones. Según lo mencionó Gómez, la Reforma Tributaria propone gravar a comidas que no requieran de una rigurosa preparación culinaria. La salchipapa, al ser de fácil preparación, estaría incluida dentro de los alimentos con un alza en los costos de producción.

Estos alimentos de fácil preparación, son los que hacen parte de los hábitos de consumo de las clases populares y son los medios de subsistencia de muchas familias "la gente vende lo que le compran", precisó Gómez.

Frente al empleo de plásticos de un solo uso, lo cuales priman en establecimientos de comidas rápidas y perjudican al medio ambiente, el presidente de Acodrés dijo que el problema de la contaminación: "no se resuelve poniendo impuestos a los elementos que están al alcance de los estratos más populares".

"La solución que se está proponiendo no es la que corresponde, si no se quiere afectar el sustento de miles de familias que derivan de este tipo de comercio. No se sabe qué propósito es el que se está cumpliendo distinto al de la desaparición de gran cantidad de establecimientos", aseguró.

Escuche la entrevista completa en el audio.