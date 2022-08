Podría haber riesgo jurídico en la elección de nuevo Contralor: sindicato

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Olga Lucía Rodríguez, presidenta nacional de MAYO, movimiento de acción y oportunidad para equidad de género y nuevas masculinidades, uno de los sindicatos de la Contraloría General de la República, planteó que lo que piden desde el sindicato es que el ordenamiento jurídico colombiano cumpla con el derecho internacional y la independencia de la Contraloría como órgano de control. Detalló que el nombramiento de Contralor está reglamentado en la ley 1904 de 2018, “ahí están los parámetros y en el artículo 6 están etapas de selección”, las cuales consideran que ya están cumplidas.

Planteó que en la manera como se está llevando a cabo el nombramiento del nuevo contralor, se puede poner en peligro la competencia e independencia de la Contraloría, “que esto que se ha hecho mal, se haga bien, no sabemos por qué razón se ha cambiado y porqué se dice que se da cumplimiento a tribunales; ellos terminan manoseando la elección de contralor”. También aseguró que podría haber un riesgo jurídico en adelante en la elección.

“Es claro que la primera comisión accidental del Congreso es legal, es absoluta porque la ley dice que el periodo es no inferior a dos meses previos a la legislatura que arranca 20 de julio”, en ese sentido, comenta que la comisión lo hizo, pero aclara que la invalidación no es una invalidación real, “ahí ya hay problema jurídico importante porque se actúa con mecanismo jurídico que no corresponde, no corresponde una acción popular”, detalló.

Por último, hizo un llamado para que le nuevo presidente cumpla con la promesa de que no se haga injerencia en los organismos de control.