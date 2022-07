Humberto de La Calle: La expulsión es un despropósito, me parece extremista

Tras las diferencias entre la directora del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, y el congresista electo, Humberto De La Calle sobre las posturas que debía tomar ante el gobierno de Gustavo Petro, dicha colectividad decidió expulsarlo.

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló Humberto de la Calle sobre el particular y comentó que seguirá apoyando las causas que lleven al bien común:

"Sigo en una actitud de independencia por interés del bien común. Me siento liberado, estas son cosas pequeñas. La expulsión es un despropósito, me parece extremista que lo echen a uno. Sin embargo, esto no implica que no pierda la condición de congresista", comentó.

Por otra parte, Humberto de la Calle reiteró que le tiene gran aprecio a Ingrid Betancourt y espera que le vaya bien en lo que decida emprender.

"Se presentaron varias circunstancias, entre esas, la aparición de una figura de autocracia y yo siempre me mantuvo en la posición de llegar a un divorcio amistoso".

