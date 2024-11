En Risaralda recolectan ayudas humanitarias para las familias damnificadas del Chocó

Choco, Colombia. FOTO: Fedeorewa / Handout/Anadolu via Getty Images / Anadolu

Hay más de 40 mil familias damnificadas en el departamento vecino del Chocó, esto debido a las fuertes lluvias registradas en ese territorio, que se han intensificado las últimas semanas, por lo que desde la administración departamental, han iniciado tareas de recolección de ayudas humanitarias y están haciendo un llamado urgente a la población risaraldense.

Así lo dio a conocer Diana Carolina Ramírez Laverde, coordinadora departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, quien además explicó a dónde se pueden llevar estas ayudas.

Play/Pause Diana Carolina Ramírez Laverde, coordinadora departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 00:57 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1732015299290/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tenga en cuenta cómo lo explicaba la funcionaria, que no reciben ropa, ni elementos usados, pues por normativa no está permitido, pero si elementos no perecederos, kits de aseos, enlatados, elementos de cocinas, frazadas, colchonetas, sábanas.

Las ayudas serán recolectadas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el primer piso de la Gobernación de Risaralda, allí está habilitada una carpa con funcionarios de gestión del riesgo.