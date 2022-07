José Adolfo Valencia: "es un placer estar al lado de Dayro y Sherman"

José Adolfo Valencia, nuevo delantero del Bucaramanga, se mostró emocionado y esperanzado por su llegada al equipo. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el Trencito aseguró que espera encontrar estabilidad en esta nueva oportunidad para su carrera deportiva.

"Contento, con muchísima motivación de llegar a este proyecto ambicioso, que tiene muy buenos jugadores también, hicieron un excelente semestre. Espero adaptarme al juego de ellos y lo que quieren", comentó Valencia.

El delantero expresó su alegría por jugar con Dayro Moreno y Sherman Cárdenas: "soy un jugador más que viene a sumar, a apoyar la buena campaña que han tenido. Para mí es un placer poder estar al lado del goleador del torneo, Dayro, es la primera vez que voy a jugar con él, con el mayor asistidor, Sherman, y el resto de compañeros que están con la mejor motivación de lo que hicieron.

"Este semestre es importante para todos, Bucaramanga está en ojo de todos, la hinchada y la ciudad espera un mejor torneo y, por qué no, pensar en clasificar a un torneo internacional", añadió sobre los objetivos.

No obstante, el delantero no se atrevió a especular sobre las opciones de título: "no me gusta hablar mucho ni especular, es paso a paso, equipo y las ganas están, Bucaramanga ya demostró el semestre pasado que tiene con qué, es tratar de afianzar lo que ya estaba... no es fácil, porque los otros equipos también entrenan y trabajan todos los días".

Mientras que la posibilidad de encontrar estabilidad para su carrera, comentó: "ese ha sido un punto muy importante hablado con mi familia y mi grupo de mi agencia, que casi siempre, muchas veces los cambios se han hecho de forma positiva, pero en este momento por el tema familiar y el presente que estoy viviendo gracias a Dios llegó a una ciudad como Bucaramanga, me siento muy cómodo".