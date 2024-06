Masivo apoyo a la oposición venezolana en la frontera para elecciones presidenciales

Cúcuta

Los habitantes de la zona de frontera respaldaron masivamente la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado en el Estado Táchira, frontera venezolana con Colombia.

La gira que inició por varios municipios el pasado jueves y concluyó hace pocas horas dejó ver las multitudinarias manifestaciones de apoyo de los candidatos con mayor aceptación, que lideran las encuestas y que se han venido ganando la confianza del pueblo venezolano con la esperanza de recuperar la democracia.

En medio de tropiezos y dificultades ocasionados por el régimen de Nicolás Maduro, como la intervención de vías con maquinaria amarilla para evitar el paso de la caravana, la detención de lideres de la oposición y hasta el intento de inmovilización del vehículo de la mujer no fueron impedimento para que el pueblo se volcara a las calles de manera masiva e impresionante.

La oposición venezolana desde el Estado Táchira ha rechazado las acciones que pretende implementar el gobierno de ese país sobre el registro de candidatos a través de un acuerdo. En ese sentido la diputada de la oposición venezolana Karim Vera dijo a Caracol Radio que “nosotros no tenemos porque acudir a una firma de un acuerdo que no fue acordado con nadie, sino que fue una propuesta del Consejo Nacional Electoral impuesta que no fue consultada, acordada , irrespetar eso sería ir en contra de la constitución y las leyes y nosotros no vamos a respaldar eso.

Varias Ongs han advertido 46 detenciones arbitrarias en el marco del proceso electoral que se alista en Venezuela y que tiene como fecha el 28 de julio.