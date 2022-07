Jhon Vásquez: "Mi paso por el Deportivo Cali fue excelente, quedé campeón"

Jhon Vásquez, nuevo jugador del Ceará de Brasil, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su partida al fútbol brasileño y su salida del Deportivo Cali, de quien hizo un balance por su paso y un análisis del actual momento.

"Se dio una negociación entre clubes, estaban negociando un préstamo, se llegó a un acuerdo y se facilitó ese préstamo a un año y medio a un fútbol que está entre los dos primeros de Sudamérica. Qué más que ir a Brasil a hacer las cosas bien", comentó Vásquez sobre cómo se dio su traspaso.

El extremo cartagenero se mostró esperanzado con su partida para poder llegar a la Selección Colombia: "todo jugador tiene el sueño de estar en la Selección Colombia, por ahí puede haber una vacante de extremo derecho. Tratar de hacer las cosas de la mejor manera, voy con la mayor ilusión".

Sobre su balance en el Cali, declaró: "yo digo que bien, excelente, quedé campeón, gané un título, fui protagonista del título. Me voy con la mayor alegría de haber dado en el Deportivo Cali, de haber quedado campeón, la institución llevaba seis años sin ser campeón".

Mientras que aseguró que el actual momento del equipo, campeón en diciembre pasado, se debe a una mala racha. "Son cosas del fútbol, la institución luego del título no ha venido pasando por un buen momento, esperamos que los compañeros puedan revertir esta situación".

Vásquez también habló de Néstor Lorenzo, precisamente rival del Cali en Copa Sudamericana al frente del Melgar. "Es un entrenador, que lo que pude ver, le gusta tener mucho la pelota y atacar por bandas, le gusta el juego dinámico, lo vimos con Melgar, que con los extremos y con los volantes llegaban al área a buscar el gol".

Finalmente, se mostró a la expectativa de que se le confirme sí podrá o no jugar con el equipo en la Sudamericana: "eso es lo que estoy preguntando, yo con el Deportivo Cali no actué en la Copa Sudamericana, no me han dicho si sí o no, estoy a la espera".