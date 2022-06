Cataño sobre el penal errado: "Le digo al hincha que no lo hice de mala fe"

Daniel Cataño habló con El VBar de Caracol Radio luego de la final en la que Deportes Tolima cayó ante Atlético Nacional. El futbolista antioqueño, hizo especial énfasis en la situación que fue coyuntural en el partido en Ibagué, el fallo del penal cobrado y posteriormente su expulsión.

Entre tanto, el volante reveló que han sido días muy duros para su familia, ya que ha sufrido amenazas y no ha podido salir con normalidad a la calle previniendo inconvenientes.

Apoyo recibido en el juego ante Flamengo por Copa Libertadores

"Ya estoy más tranquilo. Siempre fue en parte gracias a la gente que me apoyó, a mi familia. Yo nunca generalizo a todos los hinchas hay unos que han apoyado, también hay hinchas que han hecho la situación más compleja, pero en el estadio pudimos sentir un apoyo".

Le puede interesar:

Momento de patear el penal

"La última persona que había hecho un gol de penalti en el equipo había sido yo, normalmente el que cobra los penales era Sergio Mosquera, pero no pudo participar en los últimos partidos, luego cobré un penal y desde ahí quedé con la oportunidad de patear, cuando se hacen las charlas técnicas, se le dicen al profe las personas disponibles. En este caso habíamos tres compañeros que podíamos, y uno de ellos no estaban en el terreno, el que toma la decisión de cobrar soy yo, en el momento yo soy el que asume la responsabilidad de cobrarlo. Al frente del penal, Banguero ya me conocía y le indicó a Mier para donde iba y él arquero me señalaba su lado derecho, yo le digo que se lo voy a tirar para allá y decido patear para donde cobré las últimas dos veces, Mier se juega, intuye y adivina el lado".

La señal de pedir disculpas luego de ser expulsado

"La señal fue hacia mi familia, porque en occidental baja, estaba mi familia y sabía lo importante que era para ellos este momento, inclusive cuando salgo al descanso, veo qué me separa de la baranda amarilla y lo que me separaba de mi familia, cuando voy a patear el penal lo que pensaba era, 'lo meto y voy y corro y abrazo a mi familia', yo decía entre mí que iba a ser un momento bien bonito, pero todo cambió. Cuando salgo expulsado, yo le hago ese gesto a mi familia porque yo sabía lo que se venía, han sido los más afectados".

Amenazas para él y su familia

"Nos ha tocado pasar por un episodio fuerte, les ha tocado fuerte con las amenazas, con los insultos, ayer en el estadio a mi esposa le tocó aguantar la rabia, le dije que tenía que estar tranquila. He recibido insultos y amenazas, nos toca quedarnos en la casa para evitar y no tener inconvenientes con nadie porque está reciente la situación. Uno ya está con la madurez y el recorrido para saber que toca con presiones, pero pasa más por mi familia y nos ha tocado organizar para que alguien se quede con mi esposa, a mis suegros les ha tocado ayudarlos".

"Uno entiende la pasión del hincha y todo lo que estaba en juego, se manejaba mucho morbo porque Tolima venía haciendo el papá por decirlo así de Nacional, pero al hincha lo que le digo es que no lo hice de mala fe, solo cobre para donde más seguro me sentía, no le hice ninguna seña a Mier para donde iba, Bnaguero fue compañero mío y sabía un poco para dónde iba. Son cosas que pasan, no me vendí, solo quiero seguir jugando al fútbol y aprovechar el talento que Dios me dio".

Lo que pasó en el camerino luego de la final

"En el camerino no pasó nada más de la rabia del momento, sentí el respaldo del profe, de la mayoría de los compañeros porque tuvimos mucha calentura, pero al otro día todos nos miramos a la cara y nos pedimos disculpas por lo que nos dijimos y le dimos vuelta a la página porque estábamos pensando en el partido con Flamengo".

¿Irse del Deportes Tolima?

"Yo tengo contrato vigente con el Tolima hasta junio de 2023. Estamos disputando una copa importante y hay muchas cosas en juego, no depende de mí, estamos tranquilos, esperando a ver cómo avanzan estos días. Esto acá no acaba, simplemente es un aprendizaje, son momentos que ha tocado vivir, lo vivió Aldair con Nacional, Jarlan con Junior y no es el fin de uno como deportista, toca levantarse y se puede hacer en esa misma ciudad sería muy bueno, pero si toca dar un paso al costado se tomará en conjunto".