Leonardo Pico: "Siento que pude haber dado mucho más en Santa Fe"

Leonardo Pico, nuevo jugador del Once Caldas, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre sus objetivos personales y colectivos tras su llegada al cuadro de Manizales. El volante de 30 años también fue autocrítico tras su paso por Santa Fe.

"Contento con la posibilidad de estar acá, es un buen equipo, me han recibido muy bien, feliz por la posibilidad que se dio", comentó de sus primeros días en Manizales.

De los objetivos para este nuevo semestre, comentó: "en lo personal, primero que todo, poder ayudar, quiero retomar el nivel que he tenido en los semestres anteriores, desafortunadamente este semestre que pasó no pude jugar mucho por el tema de lesión; en lo grupal, clasificar entre los ocho, ese es el primer objetivo".

"Tiene una base importante, el semestre anterior jugaba muy bien. El objetivo principal es clasificar entre los ocho, es es el primer objetivo, ya con eso uno puede aspirar a más", agregó sobre su nuevo equipo.

Mientras que fue autocrítico sobre su paso en Santa Fe, de donde dijo "pudo haber dado más". "Siento que pude haber dado más, sé el jugador que soy, sé lo que tengo, sí siento que me faltó. Desafortunadamente tuve unas lesiones que no me dejaron terminar de consolidarme, pero sí siento que pude haber dado mucho más".

Pico se marchó a Manizales cedido a préstamo por un año. "Llegó a préstamo de Santa Fe por un año, con Santa Fe me queda contrato por un año y medio".