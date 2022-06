¿Julio Comesañana podría volver a dirigir al Junior?, esto dijo al respecto

Julio Comesaña, técnico saliente del Medellín, se refirió en dialogó con El VBar Caracol a la posibilidad de dirigir al Junior en una nueva oportunidad, ya sea en un futuro próximo o cercano. El colombo-uruguayo no cerró la puerta a dicha posibilidad.

"Yo estoy todavía en Medellín y creo que voy a tener que quedarme acá hasta que el Junior gane 10 partidos seguidos y quede campeón y eso, porque yo vivo en Barranquilla, radicado con mi familia en Barranquilla, ¿Usted se imagina yo llegando a Barranquilla ahora?", comentó sobre la expectativa que generaría un regreso a la ciudad en este momento.

Al respecto añadió, abriendo la posibilidad para cualquier equipo: "entonces yo no tengo vida tampoco, yo no estoy atrás del Junior ni atrás de nadie, si alguien me necesita para trabajar, me llama, es fácil encontrarme, me llaman".

Julio Comesaña ha tenido nueve periodos al frente del Junior, siendo campeón en cinco oportunidades, ganando tres Ligas, una Copa y una Superliga.