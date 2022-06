"La incertidumbre no es amiga de inversiones": ANDI, tras triunfo de Petro

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la victoria de Gustavo Petro en las elecciones de este 19 de junio, día en que quedó como presidente electo por los colombianos.

"El reto es trabajar y seguir aportándole al país en estos 4 años. Tenemos una democracia que funciona a pesar de las dudas que hubo. Enviamos un mensaje al presidente electo, invitándolo a trabajar conjuntamente y seguir buscando un ambiente de confianza en los próximos días para los mercados", dijo.

Lea más:

Y agregó: "La incertidumbre es muy grande siempre, hoy en día, no todo lo que se anuncia en campaña es lo que se anuncia. Hay cosas que no se pueden hacer tan rápido, que desde lo fiscal no se puede hacer. Entonces en el ambiente están las cosas, que fueron muchas, entonces la incertidumbre sigue, y esto no es amigo de las inversiones".

Por otro lado, mencionó que un tema fundamental será conocer al equipo económico, así como al ministro de Hacienda, quien aún no ha sido oficializado.

"Es muy importante conocer el equipo económico para entender el talante y seriedad, así como el grado de conocimiento del estado, así como de los mercados. Que sepamos de su responsabilidad y que hayan tenido experiencia de trabajar allí. Es el momento de generar ese tipo de confianza y responsabilidad. No hay que elegir todo el gabinete ahorita, pero sí darles confianza a los mercados, principalmente con la Hacienda", contó.

Finalmente, habló sobre el posible incremento del dólar este martes, debido a que este lunes festivo no están abiertas las bolsas de valores.

"La tasa de cambio es un indicador al que le vamos a dar seguimiento, porque esto va justamente a la confianza que tengan los inversionistas de portafolios que van y vienen. No queremos que la inflación afecte a los colombianos. Los empresarios y comerciantes han superado crisis de mucho estilo, han generado empleo y abastecido la economía. Es importante que sigamos haciendo eso", finalizó.