¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono? /

Pese a que la OMS ha señalado que considera que viruela del mono no se convertiría en pandemia, en el mundo hay una gran preocupación por esta enfermedad. En 6AM hoy por Hoy habló el doctor Juan José Badiola, uno de los investigadores más reconocidos en España y actual director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza sobre la viruela del mono.

Le puede interesar:

En relación con la preocupación que ha causado esta enfermedad, mencionó: "Creo que la ciudadanía está muy preocupada y muy sensibilizada por la pandemia del COVID. Luego viene este otro problema y quizá ellos no acaban de entender las diferencias entre las características de la pandemia COVID con respecto a esta. La primera, se transmite el virus muy fácilmente y por lo tanto se propaga de manera rapidísima. La viruela del mono, en cambio, no tiene tanta preocupación por la propagación y se contagia a través de un contacto estrecho y directo entre la persona infectada y la sana. Entonces la capacidad de propagación es mucho más limitada":

En este sentido, el doctor manifestó que existen pocas posibilidades de una pandemia por este virus. "Es muy lejana la posibilidad. Claro, cuando empiezan brotes la gente se preocupa, es normal. Pero no pensemos en esto como un virus con capacidad de pandemia".

Síntomas de la viruela del mono:

El director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza aclaró los síntomas de la viruela del mono. "La gente se enfrenta a una enfermedad que no es nada agradable. Empieza la enfermedad siendo muy parecida a la gripe, con fiebre alta, dolores de cabeza, musculares y articulares, así dura tres o cuatro días."

"Después empieza la segunda fase de la enfermedad y empiezan a aparecer unas ampollas por la cara, las extremidades, las palmas de las manos y los pies. Finalmente, esas ampollas se rompen y se pueden contaminar, porque quedan úlceras. Al final, que no es un cuadro muy agradable, pero que difícilmente en un país que cuente con un sistema sanitario razonablemente no va a producir una mortandad, en África sí. Allí se calcula que entre el 1% o el 15% pueden morir. Pero en países como Colombia no es probable que ocurra", agregó el doctor.

Escuche la entrevista completa en el audio.